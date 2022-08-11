Прокурор Новосибирской области ушёл в отставку

Сегодня прокурор Новосибирской области Яков Хорошев попрощался с коллективом на коллегии по подведению итогов работы за первое полугодие текущего года, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на бывших сослуживцев прокурора.

По данным издания, коллектив прокуратуры подарил Якову Хорошеву на память часы.

Отмечается, что 65-летний Яков Хорошев возможно вернётся в Алтайский край, где он работал до переезда в Новосибирск.

Претендентом на освободившееся место может быть Александр Бучман, который сейчас занимает пост прокурора Амурской области. Ранее он работал в органах прокуратуры Оренбургской и Калининградской областей, Краснодарского края.

Яков Хорошев родился в 1956 году в Астраханской области. В 1978 году он окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета, служил в армии, работал следователем в Бурятской транспортной прокуратуре, в таможенных органах прокуратуры Бурятии, заместителем прокурора Бурятии.