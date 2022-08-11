В седьмой пакет санкций ЕС может войти запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, агентство «Сохнут» закрывается в России, Анкара не намерена поддерживать антироссийские санкции

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз начал обсуждение седьмого пакета санкций против России, передает РИА Новости.

По словам Хебештрайта, единой позиции по седьмому пакету пока не сформировалось. Страны ЕС еще обсуждают, как он «должен выглядеть». В пакет антироссийских санкций может войти запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

— Я не буду оценивать это предложение [по шенгенским визам]. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах, — сказал Хебештрайт.

Такой шаг мог бы стать очередной эффективной санкцией, заявил глава МИДа республики Чехия Ян Липавский.

По его словам, во время войны РФ в Украине «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Напомним, шестой пакет санкций против России и Беларуси был окончательно утвержден в начале июня. Туда вошли запрет на импорт российской нефти и другие меры.

Еврейское агентство «Сохнут» официально прекратит деятельность и присутствие в РФ после переговоров Путина с президентом Израиля.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного источника, близкого к организации, этот процесс не смогло остановить даже вмешательство президента Израиля Ицхака Герцога.

Сотрудники агентства перенесут все операции из РФ в Израиль. Все, что можно сделать онлайн, например, процесс алии (репатриации), будет выполняться в цифровом виде.

— Еврейское агентство будет вести всю свою работу по репатриации из Израиля, онлайн или по телефону, — сказал источник издания.

Также агентство изменит модель работы своих благотворительных фондов.

— Они не будут заниматься какой-либо физической деятельностью в РФ после ухода из РФ, но будут финансировать местные мероприятия или присылать временных педагогов из Израиля, — сообщил собеседник The Jerusalem Post.

Турция не будет присоединяться к санкциям против России в сфере энергетики.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передают РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что между Турцией и Россией заключен контракт на поставки газа. Также министр напомнил, что подобные соглашения действуют с Ираном и Азербайджаном.

Донмез уточнил, что в случае необходимости Турция может увеличить поставки.