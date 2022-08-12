У экокоучей и надзорных органов разное понимание ESG и устойчивого развития

«Экология-Новосибирск» планирует принять участие в проекте «Зеленая промышленность» для урегулирования вопроса безопасного применения отходов аграрной и сельскохозяйственной отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба регоператора по итогам встречи гендиректора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой и представителей Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Руководитель комитета по экологии НОО «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель ОП «БИОСЕЙФ» Надежда Стародубова пояснила редакции, что проект «Зеленая промышленность» разработан в комитете по экологии новосибирского реготделения. Это платформа для повышения экологической эффективности, внедрения наилучших доступных отечественных технологий (НДТ), консультирования бизнеса в сфере соблюдения норм природоохранного законодательства, которые необходимы для непрерывного функционирования предприятий.

— Концепция устойчивого развития, ESG-повестка постепенно проникают на российский рынок, внедряются в отечественных компаниях. До недавних пор это было особенно актуально для тех, кто работал с зарубежными партнерами. Есть спрос на рынке, появилось и предложение — экокоучи, которые декларировали адаптацию производственных и управленческих процессов в компаниях, на предприятиях под международные ESG-стандарты, — комментирует Надежда Стародубова. — Однако практика показала, что международные стандарты не всегда соответствуют требованиям российского законодательства, и при проверках Россельхознадзора, Росприроднадзора, Минприроды и т.д. компании получают крупные штрафы.

Собеседник редакции напомнила, что первое публичное обсуждение проекта прошло на круглом столе в ноябре прошлого года на «Сибирской аграрной неделе» в связи с введением в действие ряда законодательных актов правительства РФ в сфере государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и сфере государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения.

— Компаниям, которые сталкиваются с природоохранным законодательством и с тем, что любое воздействие необходимо оформлять, просчитывать и оплачивать, очень сложно самостоятельно разобраться в нормативно-правовой базе и обязанностях в сфере охраны окружающей среды, — комментирует Надежда Стародубова.

135637 В рамках проекта «Зеленая промышленность» комитет по экологии проводит круглые столы, где рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись новосибирские предприятия, реализующие природоохранные мероприятия, а также кейсы экспертов, предлагающих варианты решения различных проблем у бизнеса, связанных с экологией. Эти практики сразу комментируют представители надзорных органов, они также консультируют по изменениям в природоохранном законодательстве.

— На круглых столах мы намерены рассматривать разработки отечественных компаний, направленные на снижение выбросов, уменьшение углеродного следа и т.д., которые производители могут внедрять в свой технологический процесс, — добавила собеседница редакции. — С другой стороны, инновационные компании в ходе общения с промышленными компаниями, с сельхозпредприятиями могут выйти на новые идеи по разработке инструментов для снижения экологических рисков и негативного воздействия, решения задач, актуальных для конкретных предприятий.

К задачам проекта Надежда Стародубова также относит расширение практики использования вторичных материалов в производстве — перенос статьи «Обращение с отходами» из расходов в доходы, а также продвижение экологической культуры.

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