На «НЭВЗ-Союз» снова смена генерального директора

Совет директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» принял решение прекратить полномочия генерального директора предприятия Гуго Дейса и расторгнуть с ним трудовой договор с 31 января 2021 года. Информация об этом размещена на сервере раскрытия информации Интерфакс. Согласно протоколу собрания, генеральным директором предприятия с 1 февраля избран Павел Семенов.

Напомним, 30 января 2020 года на заседании совета директоров предприятия все члены совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Игоря Чапаева. На пост генерального директора компании был назначен Гуго Дейс. Он приступил к работе с 31 декабря. Чапаев руководил предприятием с сентября 2019.

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» создана в 1992 году. Основными видами деятельности Общества является производство электро-и радиоэлементов, электровакуумных приборов, сдача в аренду собственного недвижимого имущества, оказание услуг управленческого характера, выработка теплоэнергии и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. В состав Холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» входят ЗАО «НЭВЗ-Вектор», АО «СЭЛ», ЗАО «Лада», ЗАО «НЭВЗ-Телеком», ЗАО «Союзтелеком-International», ЗАО «НЭВЗ-ВКА», АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».