Завод «Экран» формирует собственную систему сбора и сортировки стеклобоя

АО «Завод «Экран» в целях снижения себестоимости продукции ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) – крупнейшего производителя стеклотары за Уралом, якорного резидента индустриального парка «ЭКРАН», приступило к созданию системы сбора и сортировки стеклобоя. Эту деятельность осуществляет дочерняя компания акционерного общества – ООО «Гласс Рециклинг», зарегистрированная в августе 2018 года, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

В компании подчеркнули, что выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее и дороже. Применение вторичного сырья улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны природного сырья, тем самым производитель стеклоизделий оптимизирует расходы на перевозку полезных ископаемых из других регионов. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.

Как сообщил генеральный директор АО «Завод «Экран» Константин Корсунь, ООО «Сибстекло» закупает в среднем примерно 2,5 тыс. тонн стеклобоя в месяц. За год в стекловаренных печах переплавляют 43 тыс. тонн стеклобоя, в том числе, отходы производства. Сегодня доля стеклобоя в шихте (смеси исходных материалов для варки стекломассы) составляет 20%; задача-максимум – в течение ближайших двух лет довести данное значение до 40%.

Отмечается, что ООО «Гласс Рециклинг» сотрудничает напрямую с управляющими компаниями (из Новосибирской и Томской областей, Алтайского края), предприятиями, которые эксплуатируют полигоны в Сибири или ведут там работы по сортировке ТКО, а также с региональными операторами по обращению с ТКО и их подрядчиками.

Кроме того, в рамках реализации проекта ООО «Гласс Рециклинг» запустило специализированную конвейерную линию для подготовки стеклобоя к переплавке.

— Таким образом, сейчас мы получаем до трех тонн пригодного для стекловарения стеклобоя в час, — комментирует Константин Корсунь. — Производительность второй линии – автоматической – будет выше: в настоящее время выбираем компанию для ее проектирования и изготовления.

По словам Константина Корсуня, у региональных поставщиков стеклобоя на сортировочных лентах работают преимущественно с другими категориями вторсырья – ПЭТ, алюминиевой банкой, гофротарой.

— А наша задача – обеспечить потребности «Сибстекла» в стеклобое, — продолжает гендиректор. — Планируем, что к 1 августа через собственную систему начнет поступать до 700 тонн несортированного стеклобоя в месяц.

При этом Константин Корсунь отметил, что общее количество вторсырья, применяемого «Сибстеклом», в первые месяцы существенно не вырастет:

— Мы намерены постепенно замещать стеклобой, приобретаемый по откровенно завышенным ценам (5,5-6,5 тыс. рублей за тонну), относительно недорогим от «Гласс Рециклинг», исключив участие посреднических фирм в цепочке доставки отходов стеклотары в промпарк «ЭКРАН». С учетом затрат на их транспортировку до места переработки, полагаем, что свой стеклобой станет как минимум на 20% дешевле – 4-4,5 тыс. рублей за тонну. На этих условиях готовы покупать любые объемы стеклобоя, используя быструю форму расчета.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга