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Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система»

  • 14/03/2019, 10:00
Техническое размещение облигаций, которые соответствуют требованиям для включения в Первый уровень листинга, состоялось 6 марта.

Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система»Промсвязьбанк выступил агентом и организатором размещения облигаций АФК «Система». Техническое размещение облигаций, которые соответствуют требованиям для включения в Первый уровень листинга, состоялось 6 марта.

Книга заявок была успешно закрыта 28 февраля. Инвесторам были предложены облигации серии 001Р-09 общим объемом 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Ставка купона была установлена на уровне 9,9%, что соответствует доходности к оферте 10,14%. Дата погашения бумаг  21 февраля 2029 года. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.

Привлеченные средства холдинг планирует направить на рефинансирование еврооблигаций АФК «Система» со сроком погашения в мае 2019 года.

Организаторами размещения вместе с Промсвязьбанком выступили Брокеркредитсервис, Совкомбанк, ИФК Солид, АТОН, Ренессанс Капитал. Со-организаторами – МТС Банк, East West United Bank S.A.

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2017 г. составили 1,1 трлн руб.

Фото: пресс-служба банка

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