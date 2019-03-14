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В СГК предупредили о годовой корректировке в квитанциях новосибирцев

  • 14/03/2019, 10:20
В первом квартале в Новосибирской области принято делать годовую корректировку за потребленное тепло в предыдущем году.

В СГК рассказали о годовой корректировке в квитанциях новосибирцев— В этом месяце у части жителей сумма в квитанции вырастет, у кого-то наоборот, изменится в сторону уменьшения. Годовая корректировка производится в следующем году по итогам предыдущего. Разница между реально потребленным теплом по приборам учета (ОДПУ) и начислениями за расчетный год, — это и есть годовая корректировка, — говорится в сообщении СГК.

Отмечается, что новосибирская зима 2018 года была холоднее, и продолжительнее, как и зима 2016 года, а значит дома потребили больше тепла. Корректировка в основном будет в сторону увеличения. При этом тепловая энергия, использованная на нужды горячего водоснабжения, не учитывается.

— Не всегда корректировка в пользу энергокомпании: за 2015 и 2017 года, например, перерасчет был в пользу жителей – в сторону уменьшения, — рассказал директор новосибирского теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович. — По итогам 2018 года по большинству домов города корректировка сложилась в сторону увеличения, но величина в разных домах существенно отличается. По 20% квартир города корректировка отрицательная. В целом по Новосибирску увеличение из-за годовой корректировки составило около 5% от всей суммы платы за отопление.

В СГК подчеркнули, что величина корректировки зависит от объема тепловой энергии, потребленного домом, и от того, какой среднемесячный объем потребления исполнитель коммунальных услуг (УК, ТСЖ и т.д.) взял за основу при проведении расчетов в 2018 году.

— На разницу в расчетах корректировки могут влиять разные факторы. Например, разница в начислениях может быть обусловлена наличием автоматики, которая регулирует объём тепловой энергии, поступающий в дом в зависимости от температуры наружного воздуха, — уточнили в пресс-службе компании.

Оплате подлежит только фактически потребленная многоквартирным домом тепловая энергия, зафиксированная общедомовым прибором учета (далее — ОДПУ ТЭ).

При оборудовании многоквартирного дома ОДПУ ТЭ, размер платы за отопление в жилом помещении производится исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год. При отсутствии показаний общедомового прибора учета за предыдущий год — исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

Как подчеркнул Дмитрий Григорович, ресурсоснабжающая организация на особом контроле держит ситуацию с микрорайоном «Расточка». Энергетики сделали перерасчет жителям, в домах которых несколько дней были проблемы с теплоснабжением. В квитанциях это будет отражено наряду с годовой корректировкой.

Годовую корректировку производят управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом. Ресурсоснабжающая организация производит корректировку только тем потребителем, которые находятся на прямых договорах с энергокомпанией.

При возникновении вопросов по перерасчетам в Новосибирске жителям надо обратиться в первую очередь в управляющие организации, либо — в контакт-центр СТК – (383) 289-12-12, или через обратную связь в мобильном приложении, или через личный кабинет на сайте СГК.

Фото: пресс-служба СГК

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