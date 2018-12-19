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Бизнес ищет варианты

18 декабря АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) провело первый День открытых дверей.
  • 19/12/2018, 13:44
Автор: Юлия Данилова
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На деловую программу зарегистрировались более 300 человек

Судя по количеству участников, тема господдержки бизнеса в разных вариациях, а также площадки, где этот бизнес может разместиться, привлекают предпринимателей. На деловую программу зарегистрировались более 300 человек.

С большим интересом участники слушали выступления предпринимателей, которые уже воспользовались предложенными инструментами институтов поддержки. У многих результаты были впечатляющими. Например, ООО «Сибирский БарС» за счет льготных кредитов в течение 5 лет существенно нарастила объемы производства. И если ранее у компании возникали сложности с привлечением заемных ресурсов на реализацию инвестиционных проектов, то сейчас банки сами выходят на нее с предложениями. Не смущает и тот факт, что «СибБарС» расположена за сотни километров от Новосибирска. Как пояснила финансовый директор ООО «СибБарС» Марина Гусева, кредиты на которые предприятие реализовывало промышленные инвестпроекты, привлекались под 2,5–3% годовых. Компания при участии АИР получила господдержку на компенсацию части процентной ставки по кредиту, компенсировала часть затрат на приобретение оборудования. Кроме того, «СибБарС» получил льготный кредит минсельхоза РФ, а сейчас планирует подавать документы на компенсацию лизинговых платежей.

«СибБарС» увеличит производство на 30%

 ООО «НПП «Беркут» и ООО «ИЕК НСК» (Группа IEK) поделились опытом взаимодействия с АИР и прочими госструктурами региона при получении земельных участков для размещения новых производственных объектов. IEK уже возводит свое предприятие на территории Промышленно-логистического парка. Соглашение об этом было подписано во время InPark–2017.

— Сейчас мы находимся в середине реализации проекта. Уже построен корпус, внутри начинаются отделочные работы, — рассказал гендиректор ООО «ИЕК НСК» Виктор Алексеев. — При этом хочу отметить, что на оформление документов у нас ушло всего полгода. В других регионах на это уходит гораздо больше времени.

IEK GROUP вышла на площадку ПЛП

 Напомним, IEKвыбирала несколько мест дислокации своего производства в Сибири: Томск, Кемерово и Новосибирск.

«НПП «Беркут» только в начале декабря получило одобрение инвестиционного совета Новосибирской области по реализации проекта. Предприятие «сядет» в зоне ТОСЭР «Линево», развитие которой курирует АИР. В рамках мер господдержки инвестор получит участок с подведенными коммуникациями, а также налоговые льготы, положенные резидентам ТОСЭР.

— Мы планируем выйти на площадку весной 2019 года и уже осенью запустить производство, — уточнил во время пресс-подхода учредитель ООО «НПП «Беркут» Станислав Антонцев.

НПП «Беркут» сядет в ТОСЭР «Линево»

 17 новосибирских компаний включены в заявку по региональной программе повышения производительности труда. Сейчас их список рассматривает Минэкономразвития РФ. В рамках этой программы предприятия могут получить ресурсы на оптимизацию своего производства. Об эффективности этого вида господдержки на Дне открытых дверей рассказали представители АО «Саломея», АО «Новосибхолод» и «Балтика».

В рамках мероприятия также работал консультационный центр. Предприниматели получили более 100 консультаций по самым разным темам от представителей минэкономразвития, минпромторга региона, а также от федеральных и региональных фондов поддержки бизнеса. Эксперты АИР провели индивидуальные консультации по государственной поддержке инвесторов, привлечению финансирования в проекты, их продвижению в России и за рубежом и другим вопросам.

— Наибольший интерес вызвали такие темы, как повышение производительности труда, привлечение и продвижение проектов, государственно-частное партнерство, — пояснили Infopro54 представители АИР.

Сейчас список доступных инструментов господдержки расширяется. В этом году в Новосибирской области создан региональный Фонд развития промышленности. В рамках Дня открытых дверей было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом и АИР по поддержке производственных проектов на территории области.

Фото пресс-службы ОАО «Агентство инвестиционного развития»

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