Промышленная переработка отходов остановит захоронение мусора в границах Новосибирска

Инфраструктура по промышленной переработке отходов на основе двух новых комплексов позволит закрыть и рекультивировать Гусинобродский и Хилокский полигоны и перейти к цивилизованной системе обращения с отходами: полной сортировке и переработке полезных фракций твердых коммунальных отходов.

До середины апреля определится победитель конкурса на право заключить концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (в Верх-Тулинском сельсовете). Победитель по Правобережному комплексу, запланированному на территории Раздольненского сельсовета, будет назван в июне 2023 г. Данное направление – на особом контроле в правительстве Новосибирской области.

Особое внимание уделяется соблюдению экологических и природоохранных норм.

— Строительство комплексов начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации. Обязательным приложением к проектной документации, направляемой на экологическую экспертизу, являются материалы обсуждений объектов с гражданами, то есть концессионеры обязаны подробно рассказать жителям о проектах. Если проекты не пройдут государственную экологическую экспертизу, они не будут реализованы, — сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

По информации МинЖКХ региона, ввод в эксплуатацию новых комплексов по переработке ТКО также позволит прекратить захоронение мусора на Гусинобродском и Хилокском полигонах, после чего они будут рекультивированы. Эксперты-экологи уже предлагают на их месте создать зеленые общественные пространства. Одновременно в регионе создаются условия для раздельного сбора отходов. В прошлом году в Новосибирске были установлены 2,5 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора. До конца апреля текущего года разместят ещё 950 контейнеров в городах и селах региона. В прошлом году началась реализация проекта «Экотехнопарк» по дополнительному вовлечению отобранных полезных фракций во вторичный оборот (стекла, пластика, бумаги, батареек). При выборе места для его размещения на территории Верх-Тулинского сельсовета учтено строительство поблизости нового комплекса по переработке отходов.

Комплекс данных мер позволит создать в Новосибирской агломерации передовую инфраструктуру по переработке мусора, оптимальную с точки зрения экологической безопасности и затрат на транспортировку отходов.

Фото с сайта правительства Новосибирской области