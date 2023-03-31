Чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» в 2022 году выросла в 13 раз

Опубликована годовая бухгалтерская отчетность ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская». Выручка общества за 2022 год увеличились на 6,4% (на 109,8 млн рублей) и составила 1,8 млрд, в том числе выручка от продажи покупной продукции увеличилась до 348,8 млн рублей (в 2021 году — 258,3 млн руб) и выручка от реализации собственной продукции на внутреннем рынке увеличилась до 1,47 млрд рублей в 2021 году — 1,45 млрд рублей). Чистая прибыль за отчетный год увеличилась на 1239% до 142,6 млн рублей. Для сравнения в 2021 году чистая прибыль предприятия составила 10,6 млн рублей.

— В феврале 2022 года политическая и экономическая нестабильность в мире усилилась, что негативно повлияло на товарные и финансовые рынки, увеличило волативность данных рынков, в частности, волативность курсов рубля к иностранным валютам. Нарушена логистика поставок из-за границы в отношении сырья, оборудования и запасных частей. Отмечается рост цен у российских поставщиков импортного сырья, упаковочных материалов, импортного оборудования, запасных частей и комплектующих. Однако, указанные факторы не оказали существенного влияния на показатели прибыли общества в 2022 году, — говорится в отчете.

По данным Seldon Basis, ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» основано 1 сентября 1992 года. Основной вид деятельности — Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Шоколадная фабрика «Новосибирская» выпускает более 100 наименований кондитерских изделий. Уставной капитал компании — 5 млн рублей. Обществом размещены 5 млн штук акций, номинальной стоимостью 1 рубль, все акции являются именными, бездокументарными. Уставной фонд общества полностью оплачен. Управляет компанией ООО «Объединенные кондитеры». Согласно финансовой отчетности основными акционерами общества являются АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (75,3% уставного капитала) и АО «Прод-Инвест» (19,9% ).

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскавтодор» в 4,5 раза увеличил чистую прибыль.