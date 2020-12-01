В новом перинатальном центре не будет COVID-госпиталя

Новосибирский перинатальный центр ввели в эксплуатацию досрочно, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новый объект здравоохранения позволит вывести на кардинально новый уровень оказание медицинской помощи беременным и новорожденным.

— Ситуация с коронавирусом сегодня нам позволяет совершить определенный маневр. Я подтверждаю принципиальное решение: здесь будет перинатальный центр в ближайшее время, а освободившееся старое здание мы будем держать в резерве под COVID-центр, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, дата, когда будет дана отмашка на переезд, будет определена после того, как руководство областной больницы составит график переезда отделения в новое здание. Освоить новые помещения и оборудования медикам необходимо достаточно быстро. С первым графиком должен быть обязательно синхронизирован перечень работ, которые необходимо провести в старом корпусе для включения его в резерв под возможное использование в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом.

— Все должно быть спланировано заранее, организовано быстро и синхронизировано. Новосибирск был единственным городом-миллиоником, где не было современного перинатального центра. Он нужный, долгожданный, здорово, что после многолетней эпопеи удалось его завершить, — отметил Андрей Травников.

Напомним, что строительство перинатального центра началось в 2013 году, но уже в 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона, Правительства Новосибирской области работы на объекте удалось сдвинуть с «мёртвой точки». В 2018 году к реконструкции центра приступило АО «Бердский строительный трест». Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области