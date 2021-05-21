ТУАД объявил 10 конкурсов на содержание автодорог Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукционы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 24 районах Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость первого контракта составляет более 1 млрд рублей. Подрядчику предстоит выполнить дорожные работы в Барабинском, Венгеровском, Северном, Чановском районах. Максимальная цена второго контракта – 847 млн рублей. За эти средства предстоит работать в Болотнинском, Колыванском, Коченевском, Мошковском, Новосибирском районах и Новосибирск. Третий контракт почти на 782 млн рублей на выполнение работ в Доволенском, Коченёвском, Кочковском, Чулымском районах. Сумма четвертого контракта почти 590 млн рублей выделена на содержание дорог в Баганском и Карасукском районах. Пятый объект закупки на сумму 392 млн рублей предполагает выполнение работ в Каргатском и Убинском районах. На выполнение работ в Краснозёрском районе выделено 345 млн рублей. Контракт стоимостью 330 млн рублей предлагается подрядчику для выполнения работ в Искитимском и Маслянинском районах. Восьмой контракт оценили почти в 324 млн рублей, работы будут проводиться в Барабинском, Куйбышевском и Убинском районах. На выполнение работ в Здвинском районе выделено 233 млн рублей. Стоимость десятого контракта 182 млн рублей, согласно которому подрядчику предстоит выполнять работы в Кыштовском районе.

Подвести итоги аукционов и выбрать подрядчика ТУАД планирует в июне.