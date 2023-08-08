Промышленное производство Новосибирской области прирастает темпами выше среднероссийских

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии обновлённого производственного корпуса завода «ЭЛСИБ», ознакомился с текущим состоянием дел на предприятии, пообщался с сотрудниками завода.

— Новосибирская промышленность развивается в соответствии с теми задачами, которые мы для себя определили несколько лет назад – прирастать темпами более высокими, чем среднероссийские. Который год подряд наше обрабатывающее производство прирастает темпами выше, чем в среднем по стране. На это не повлияла ни пандемия, ни санкции и ограничения. Масса примеров, когда не только создаются новые производства, но и возрождаются, заполняются оборудованием цеха, которые годами и десятилетиями простаивали. Спрос на промышленные здания в Новосибирской области сегодня очень высокий. Кто-то может подумать, что это влияние роста загрузки нашего оборонно-промышленного комплекса, но это не так. Во всех отраслях есть такие примеры. «ЭЛСИБ» – энергетическое машиностроение, ПФК «Обновление» – фармацевтика, «Элтекс» – радиоэлектроника, завод имени Кузьмина – металлургия, «Продмаш» – аграрное машиностроение, перечень можно продолжать. Это – подтверждение верности нашей промышленной и инвестиционной политики, мер поддержки образовательного комплекса, потому что многие решения принимаются благодаря тому, что у нас хорошая образовательная база и квалифицированные кадры. Мы продолжаем реализовывать стратегию – развиваться быстрее, чем все остальные, — отметил глава региона.

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам 2022 года составил 100,3% к уровню 2021 года (среднероссийский показатель за аналогичный период – 99,4%). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-декабрь 2022 года составил 998,8 млрд рублей (темп роста составил 116,7% к аналогичному периоду 2021 года). Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют обрабатывающие производства.

Андрей Травников подчеркнул, что завод «ЭЛСИБ» – это гордость Новосибирской области.

Добавим, что в регионе сегодня реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», утверждённая постановлением правительства Новосибирской области. Также предприятия могут воспользоваться поддержкой Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области.