Пенсионерка из Новосибирска получила 300 тысяч рублей от коммунальщиков за сломанное бедро

Коммунальные службы до сих пор несут наказание за некачественную очистку тротуаров от снега. Еще весной 2023 года пожилая жительница Новосибирска упала на скользкой дороге на улице Челюскинцев. Женщина сломала бедренную кость и очень долго восстанавливала здоровье.

Прокуратур Железнодорожного района обратился в суд с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» морального вреда. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» в пользу пострадавшей 300 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Новосибирской области.