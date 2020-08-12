Промышленные альпинисты в Новосибирске зарабатывают порядка 75,4 тысяч рублей

Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тыс. рублей (+47%). Шесть лет назад барбер получал 45,6 тыс. рублей и находился лишь на 10 месте рейтинга профессий по размеру оплаты труда, таким образом, он поднялся в этом рейтинге на 9 пунктов, сообщили в аналитической службе Авито.

На втором месте в России — стоматологи. Представители этой профессии получают 60,5 тыс. рублей (+18%), и их позиции улучшились на 4 пункта: в 2013-2014 годах зубные врачи занимали в рейтинге только шестое место с зарплатой в 51,1 тыс. рублей.

На третьем месте по размеру зарплат в России, как и в 2013-2014 годах, оказались замерщики, которые работают в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата таких работников выросла на 16% — с 51,8 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

В топ-5 специалистов, которые получают самые большие зарплаты в России, также вошли прорабы. Их средняя зарплата увеличилась на 14% — с 51,5 до 58,6 тыс. рублей (+14%), а вот позиция в рейтинге за 6 лет не изменилась. Замыкают пятёрку машинисты экскаватора — им предлагают в среднем 56,9 тыс. рублей (+10%), однако за 6 лет они опустились в рейтинге на три пункта.

По динамике зарплат в Новосибирске профессией-лидером стали хостес, которым за 6 лет стали платить на 257% больше. В топ-3 также попали электромонтеры (+131%, средняя зарплата 50 тыс. рублей) и парикмахер (+86%, средняя зарплата 37,7 тыс. рублей).

По России на первом месте в списке профессий, зарплаты в которых выросли заметнее всего, парикмахеры (+61%, 51,3 тыс. рублей), которые благодаря этому переместились с 68 на 57 место. Барберы расположились на втором месте в рейтинге по динамике зарплат: в барбершопах за 6 лет стали платить на 47% больше. На третьем месте по динамике роста оплаты труда находятся энергетики. Рост средней зарплаты в 28% до 47,9 тыс. рублей поднял их с 36 на 19 место в рейтинге.

Кроме того, значительно улучшились позиции автослесарей (средняя зарплата 49,7 тыс. рублей, 13 место в рейтинге зарплат, +13 пунктов за год) и мастеров маникюра (им готовы платить 49,2 тыс. рублей, 16 место в рейтинге зарплат, +11 пунктов за год).

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