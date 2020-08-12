ВТБ запускает онлайн-ипотеку у 20 застройщиков России

Теперь приобрести квартиру в ипотеку и не посещать офис банка смогут клиенты 20 крупных строительных компаний России и 5 магазинов новостроек.

— В апреле ВТБ совершил прорыв для всего ипотечного и жилищного рынка – первым в стране провел полностью дистанционную онлайн-выдачу ипотеки. Четыре месяца мы пилотировали технологию с Группой компаний ПИК. За это время клиенты провели более 750 сделок почти на 4 млрд рублей. Это доказывает, что оформление цифровой ипотеки пользуется популярностью. Поэтому с сегодняшнего дня мы масштабируем этот инновационный формат работы более чем для 20 крупнейших строительных компаний страны, а в дальнейшем планируем реализовать его и с другими застройщиками России, — заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

По итогам четырех месяцев с момента начала пилота ВТБ (ПАО) по дистанционной выдаче ипотеки клиенты провели уже 756 сделок почти на 4 млрд рублей. Самым активным регионом по их количеству стала Москва и область. Средняя сумма одного ипотечного кредита, полученного полностью онлайн, по стране составила около 5,1 млн рублей.

Новый процесс получения ипотеки полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на кредит оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно – заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ – с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром.

Онлайн-оформление кредита ВТБ доступно клиентам при покупке квартир у строительных компаний ГК ПИК, ГК Донстрой, Холдинг Setl Group, ГК ИНГРАД, ФСК Лидер, ГК Самолет Девелопмент, ГК Гранель, Группа ЛСР, ГК Эталон, ГК Центр Долевого Строительства, ГК А101, ГК AFI Development, ГК Унистрой, ГК Пионер, ГК LEVEL GROUP, ГК КВС, ГК Брусника, ООО Главстрой СПБ, ГК ГАЛС, ГК МР ГРУПП, АО «Центр-Инвест».

Дистанционная покупка объектов этих застройщиков также доступна в магазинах новостроек компаний Est-a-Tet, БЕСТ-Новострой, агентства недвижимости Метриум, компании S.A. Ricci, брокера Петербургская Недвижимость.

Первую в России онлайн-выдачу ипотечного кредита ВТБ провел в апреле этого года. Расчеты по сделкам проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), а также через аккредитивную форму расчетов.

Фото: пресс-служба банка