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Прошел год с тех пор, как местные жители нашли в Болотном двух маленьких медвежат-сирот

  • 16/10/2023, 14:08
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Прошел год с тех пор, как местные жители нашли в Болотном двух маленьких медвежат-сирот
Стало известно, как сложилась их судьба.

Ровно год назад за спасением медвежат следили тысячи сибиряков. Когда детенышей обнаружили жители Болотного, они были голодными, поэтому сразу приняли еду от людей. Региональное Минприроды взяло уход за малышами под свой контроль. Их отправили в Ленинградскую область, чтобы потом отпустить в леса в Карелии, но этого не так и не случилось. Медведи остались жить в центре «Велес».

На сегодняшний день они уже привыкли к людям и готовятся к зимней спячке, как взрослые особи, передает цифровое издание Om1.ru со ссылкой на представителя приюта Ирину Гордееву. И зовут их не Яша и Мишель, как нарекли на родине, а Вагнер (чаще Барни) и Топтыжка.

По словам Ирины, очень много факторов необходимо соблюсти, чтобы медведей можно было вернуть обратно в лес. Но Топтыжка и Вагнер слишком привыкли к людям, поэтому им будет лучше остаться.

— К счастью, у медведей нет никаких проблем со здоровьем. Но центр существует только благодаря помощи неравнодушных людей, все продукты закупаются за счёт пожертвований, поэтому мы всегда рады любой денежке на нужды центра, — добавила Ирина.

По средним подсчётам, на содержание двух медвежат в месяц уходит 100 тысяч рублей.

Также в центре, помимо Вагнера и Топтыжки, живёт ещё один медведь из Новосибирской области по кличке Тюбик.

Фото: группа «animal_nsk — Новосибирск» «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирcк

Теги : Минприроды НСО медвежата из Болотного дикие животные


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