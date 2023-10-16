Владимир Савельченко возглавил Новосибирский филиал «АльфаСтрахование»

Директором Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» назначен Владимир Савельченко. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Перед ним поставлены задачи по увеличению доли рынка, прибыли и повышению рентабельности бизнеса в регионе.

Владимир Савельченко окончил Сибирский Университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В страховой сфере работает с 2006 года, ранее занимал руководящие должности в крупных федеральных компаниях. Имеет большой опыт работы в страховании.

Накануне в центре Новосибирска открылся новый современный и просторный офис «АльфаСтрахование». Он расположен в БЦ Vesper.

Ранее редакция сообщала, что у бизнеса вырос интерес к социальному страхованию в Новосибирске.