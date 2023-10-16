Министр экологии НСО принюхался к Заельцовскому району

На аппаратном совещании в правительстве министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области уделил особое внимание Заельцовскому району.

Напомним, накануне жители города записали видеообращение для главы Росприроднадзора и СК с просьбой разобраться с источниками вредных выбросов. Ролик, в котором снялись дети в противогазах, вызвал большой общественный резонанс. Проверку по данному факту начала прокуратура Новосибирской области.

― В этом году нам направили пятнадцать обращений о возможном загрязнении воздуха в Заельцовском районе. В трёх последних жаловались на «Сибирское стекло» и «Экран». Эти объекты проверяет Росприроднадзор, поэтому перенаправили им информацию. Мы же девять раз выезжали в район и проверяли региональные объекты ― выписали два предостережения, направляли материалы о нарушениях в полицию и прокуратуру. В ближайшее время встречусь с главой района. Собираемся создать региональный атлас районных экологических проблем, чтобы начать их комплексное и поступательное решение, ― написал Евгений Шестернин в своем Телеграм-канале.