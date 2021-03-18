Просроченная задолженность бизнеса в Новосибирске за год снизилась на 4 млрд рублей

В Новосибирской области просроченная задолженность бизнеса за пандемийный год сократилась с 30 до 25 млрд рублей (на 14%). При этом количество работающих в регионе юрлиц и ИП уменьшилось со 186,5 до 172,5 тысячи (на 8%), сообщили в коллекторском агентстве «Долговой Консультант». Средняя сумма просроченного долга при этом выросла со 150,3 до 161,7 тысячи рублей, то есть на 7%.

— Снижение объемов просроченной задолженности на балансах банков в регионе на 4,2 млрд, скорее всего, связано с тремя факторами. В минувшем году произошли крупные погашения просроченной задолженности или ее реструктуризация. Банки уступили часть задолженности небанковским структурам (активы новосибирских коллекторских агентств выросли почти в два раза по итогам 2019 года). Или завершились крупные банкротные процедуры, поэтому долг был списан с баланса банков как безнадежный, — пояснил Infopro54 генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. — Снижение просроченной задолженности на балансах банков не всегда является следствием улучшения экономической ситуации в регионе. Мы бы не стали давать оценку ситуации словом «стабильная» или его антонимом, современная экономика России мультирегиональная, негативные события конкретной бизнес-единицы одного региона в момент могут испортить статистику в соседнем.

Эксперт предполагает, что ситуация в Новосибирской области лучше, чем в среднем по стране.

— С другой стороны, в регионе за год в три раза выросло количество банкротств индивидуальных предпринимателей. И это за 2020 год, когда банкротства по ряду сфер деятельности были запрещены, — акцентирует внимание Аксенов.

В среднем по России сумма просроченного долга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год выросла на 10% — до 338,2 тысячи рублей. Этот объем долга приходится на каждое зарегистрированное в РФ юридическое лицо и ИП, подчеркивают в коллекторском агентстве. На балансах банков на 1 января 2021 года отражены 2,368 трлн рублей просроченной задолженности (кредиты, по которым не поступают платежи более 90 дней). В РФ на ту же дату действовали 3,437 млн юридических лиц разной формы собственности (ООО, НАО, ПАО и др.) и 3,562 млн индивидуальных предпринимателей.

— Показатель средневзвешенного просроченного долга давно превышает минимальную сумму в 300 тысяч рублей, установленную в законе о банкротстве, при накоплении которой контрагент имеет право подавать на банкротство должника, — говорит Денис Аксенов. — На резкий прирост показателя повлияло сокращение численности ЮЛ и ИП в реестрах (на 8 и 9% соответственно) при незначительном росте просроченной задолженности на 0,4%.

В целом по стране за год прекратили деятельность 308 тысяч юридических лиц разной формы собственности и 342 тысячи индивидуальных предпринимателей, совокупно сокращение численности составило 8%, до 6,999 млн бизнес-единиц.