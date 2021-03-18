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Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

  • 18/03/2021, 10:24
Автор: Юлия Данилова
Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли
Причина — пересмотр кадастровой стоимости, которая применяется для расчета налогов и аренды с 1 января 2021 года.

— В то время как мы пытаемся выполнить предписание правительства РФ и удешевить стоимость сельхозпродукции на полках магазинов, тщательно анализируя себестоимость производства, выскочила новая статья расходов — повышение налога за счет переоценки кадастровой стоимости сельхозземель, — сообщил Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников.

По его словам, эта информация активно обсуждалась на последнем заседании «АККОН». Дело в том, что в некоторых районах Новосибирской области после пересмотра кадастровой стоимости налог вырос в 10 раз, например в Ордынском. Оценку проводило ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации».

— Мы в корне не согласны с такой позицией. Наши земли в обороте ходят совершенно в других ценах, они ниже даже старой кадастровой стоимости. Это подтверждают банки, у которых мы эти земли вносим в качестве залога при кредитовании, — поясняет Сальников. — Брожение в кругах сельхозпроизводителей очень сильное. У нас и так сейчас большие расходы из-за роста цен на ГСМ, удобрения и т.д. Скоро начинается посевная. Нужно было аграриям дать какой-то адаптационный период, а тут на нас все свалилось с начала года.

Собеседник Infopro54 отмечает, что налоги за землю аграрии должны платить в конце года. Но у многих земля не только в собственности, но и в аренде, которая также привязана к кадастровой стоимости. Часть арендодателей уже начали предупреждать о повышении платы. Повышение кадастровой стоимости земли ударит и по дачным/садоводческим обществам, а также по жилым и коммерческим объектам, расположенным на землях сельхозназначения. Этот сюрприз дачники тоже вскоре почувствуют.

Директор АО СХП «Ярковское», депутат регионального парламента Глеб Поповцев подтвердил, что в последнее время к нему поступает много обращений от фермеров и дачников, попавших под повышение сельхозналога из-за изменения кадастровой стоимости земли.

— К примеру, в нашем хозяйстве сумма арендной платы из-за этого выросла в два раза, — пояснил он. — Считаю, что в этой ситуации нужно разбираться более глубоко и детально. Если в разных районах области произошло разное повышение кадастровой стоимости земли, то это ударит по сельхозпроизводителям еще и в части формирования неравной конкурентной среды. По моей информации, несколько сельхозпредприятий и фермеров уже пошли оспаривать это решение в судах.

По словам Алексея Сальникова, в суды сельхозпроизводители пока массово не собираются.

— Руководитель компании-оценщика сообщил, что они согласны разговаривать и принимать коррекции по конкретным ошибкам. Без попытки выстроить диалог с этой организацией в суд идти бессмысленно, — считает председатель регионального совета «АККОН».

Замдиректора по кадастровой оценке ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» Константин Мельников сообщил корреспонденту Infopro54, что изменение кадастровой стоимости земель сельхозназначения было разнонаправленным: в ряде районов стоимость выросла, а где-то снизилась.

—  Скорее, произошло выравнивание показателей в зависимости от видов использования земель, характеристик в том объеме, который мы имели на момент кадастровой оценки. Кроме того, изменился как закон, так и методика определения кадастровой стоимости. Однозначно заявлять, что везде и у каждого произошло повышение —  неправильно, —  подчеркнул Мельников.

Более детально комментарий по ситуации в ГБУ обещали предоставить в течение двух недель после получения официального запроса редакции.

Фото pixabay.com — jackmac34

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Налог на сельхозземли кадастровая стоимость АККОН


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