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Ученые ИНГГ СО РАН оптимизируют контроль за обводнением газовых скважин

Это позволит сократить капитальные и эксплуатационные затраты на создание обширной сети гидрохимического контроля и повысить экономическую эффективность.
  • 27/08/2019, 10:55
Ученые ИНГГ СО РАН оптимизируют контроль за обводнением газовых скважин

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН предлагают инновационный метод онлайн-мониторинга основных физико-химических свойств воды, выносимой из скважин в процессе добычи газа, сообщили в пресс-службе института.

Заведующий лабораторией гидрохимии Ямало-Ненецкого филиала ИНГГ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Наталия Юркевич подчеркнула, что большое количество газа добывается из слабосцементированных терригенных коллекторов – песков, алевритов, песчаников, алевролитов и глинистых пород. При добыче углеводородов из таких почв периодически возникает серьезная проблема: скопление воды на забое газовых и газоконденсатных скважин.

— При высоких скоростях газового потока это создает опасность абразивного износа и аварий на технологическом оборудовании, а при низкой скорости может привести к тому, что в скважине будет осаждаться песок и возникнет песчано-глинистая пробка. В этой связи при разработке газоконденсатных месторождений нужен постоянный мониторинг активности водонапорного горизонта. Такая мера позволит своевременно выявить обводнившиеся скважины и оперативно провести геолого-технологические мероприятия, чтобы исключить негативные последствия, — отметила Наталья Юркевич.

В большинстве случаев контроль за обводнением скважин осуществляется гидрохимическими методами, отличающимися простотой и финансовой доступностью.

Сейчас ученые ИНГГ СО РАН совместно с сотрудниками ООО «Газпром добыча Надым» работают над созданием датчика, который располагается внутри газопровода и предназначен для определения электрофизических параметров жидкости в потоке.

Специалисты уже создали образец поточно-устьевого прибора, который позволяет в поточном режиме определять параметры попутной воды.

Экспериментальные образцы оборудования прошли первые испытания на специальном стенде, который представляет собой закольцованную трубу, соответствующую габаритам технологической обвязки скважин. К концу 2019 года планируется завершить лабораторные тесты и перейти к опытно-промышленной эксплуатации оборудования на одном из газоконденсатных месторождений.

— Наиболее рационально расположить внутритрубные сепараторы не на каждой скважине, а в промысловых шлейфах или на входных сепараторах газового промысла, — отмечает Наталия Юркевич. — Это позволит сократить капитальные и эксплуатационные затраты на создание обширной сети гидрохимического контроля и повысить экономическую эффективность, что важно для месторождений, находящихся на заключительной стадии разработки.  На вновь вводимых объектах целесообразно закладывать систему гидрогеохимического мониторинга уже на стадии проекта инфраструктуры месторождения.

Фото предоставлено пресс-службой ИНГГ СО РАН

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