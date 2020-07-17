Перспектива официального открытия санаториев пока неясна

В настоящее время региональное правительство не готово спрогнозировать, когда санатории Новосибирской области откроются для отдыха и лечения пациентов, а также для гостей региона. Об этом на пресс-конференции в Интерфаксе сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

— Здесь ни на день пандемии не закрывались ни ресторан, ни аквацентр, ни другие мирские развлечения, — сообщал в одной из своих публикаций в мае телеграмм-канал «Трамвай 13».

В то же время, некоторые учреждения санкура, несмотря на запреты, продолжают работать, судя по информации, которую размещают эти санатории на своих сайтах, а также в группах в соцсетях. В частности, речь идет о ряде объектов отрасли, расположенных в районе города Бердска, которые относятся к комфорт-классу. Кроме того, фотографии с отдыха в этих санаториях выкладывают и сами отдыхающие на своих личных страницах.

В конце мая редакция направляла запрос в правительство области с просьбой прокомментировать эту ситуацию. В ответе за подписью Льва Решетникова отмечалось, что «в настоящее время сотрудниками министерства экономического развития Новосибирской области совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и отделов УМВД России по городу Новосибирску проводятся плановые рейдовые проверки на предмет соблюдения федерального и регионального законодательства средствами размещения города Новосибирска, в том числе на соблюдение выдаваемых Роспотребнадзором предписаний». В ответе уточнялось, что в учреждениях, которые упоминаются в соцсетях, «будут также запланированы рейдовые проверки».

На прошедшей сегодня, 17 июля, пресс-конференции в агентстве Интерфакс министр экономического развития ситуацию с результатами проверок не прокомментировал. По его словам, сейчас они идут примерно на 150 объектах данной отрасли региона.

— Конкретно по какому-то объекту дать информацию не могу, — пояснил Решетников, отвечая на вопрос Infopro54. — Пока мы только подступили к Бердску, закончив с объектами в Новосибирске.

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