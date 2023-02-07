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Просрочка по ипотеке в Красноярске за год сократилась на 373 млн рублей

  • 07/02/2023, 17:05
Сокращение просроченной ипотеки замедлилось
А в Томске выросла на 20 млн.

Аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» пришли к выводу, что на начало 2023 года проблемным может являться каждый 251 ипотечный кредит, тогда как годом ранее — каждый 167-й. Темпы сокращения просроченной ипотечной задолженности замедлились почти в 2,4 раза.

— В денежном выражении объём проблемных кредитов на покупку жилья на балансах банков за 2022 год уменьшился на 5,6 млрд рублей против 15 млрд по итогам 2021 года. На начало января 2023 года совокупная просроченная ипотечная задолженность в стране составляла 61,1 млрд рублей при 66,7 млрд на начало 2022 года. Доля просроченных ипотечных ссуд к совокупному ипотечному портфелю снизилась с 0,6% в 2021-м до 0,4% в 2022-м, — говорится в сообщении пресс-службы коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По Сибири ситуация по просрочке в абсолютном выражении за 2022 год следующая: Алтайский край – 439 млн руб (-73 млн.), Кемеровская область – 610 млн. рублей (-135 млн. рублей), Красноярский край – 1,6 млрд. рублей (-373 млн. рублей), Новосибирская область – 1,4 млрд. рублей (-12 млн. рублей), Омская область – 412 млн. рублей (-98 млн. рублей), Республика Тыва – 99 млн. рублей (-13 млн. рублей), Республика Хакасия – 136 млн. рублей (-32 млн. рублей), Республика Алтай – 61 млн. рублей (-27 млн. рублей), Томская область – 240 мле. рублей (+20 млн. рублей).

Также отмечается, что за 2022 год ипотечный портфель в стране вырос на 17,5%.

— Такой ситуации, безусловно, способствовал и рост цен на недвижимость в конце 2021 года – начале 2022 года: реализация залоговой недвижимости в этот период происходила очень успешно. По некоторым оценкам, в 2022 году рост средних цен на вторичное жилье в России составил 10%. Сейчас во многих местах нашей страны уровень цен на построенное жилье вернулся к уровню 2021 года, — отметил Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По мнению Дениса Аксёнова, по мере замедления роста цен на «квадрат» будут снижаться и темпы сокращения просроченной ипотечной задолженности».

В 2021-2022 годах важным фактором в снижении накопленной банками просроченной ипотеки стал массовый вывод на рынок проблемных квартир в рамках досудебного урегулирования.

 

Ранее редакция сообщала о том, что может стать причиной для конфискации недвижимости.

Фото: pixabay.com — Schluesseldienst

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Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Просрочка по ипотеке недвижимость ипотечный кредит


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