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Компании МСБ могут получить финансирование под 10% годовых

  • 07/02/2023, 17:53
Банк «Левобережный» предоставляет кредиты на развитие малого и среднего бизнеса на специальных условиях.

Новости бизнесаВоспользоваться предложением «Попади в десятку» могут новые клиенты банка, а также компании с расчетным счетом, но без кредитов в «Левобережном». Объем финансирования может составлять до 60 млн рублей, срок — до 10 лет, ставка — от 10% годовых. Средства можно направить на пополнение оборотных средств, инвестиции и рефинансирование кредитов в других банках.

В качестве залога принимается жилая, коммерческая и производственная недвижимость (минимально на 50% от суммы кредита). Дополнительно клиенты могут предоставить автотранспорт и поручительство фонда развития малого и среднего предпринимательства. Можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более половины суммы кредита. В этом случае ставка составит 10,5% годовых.

Банк предоставляет кредитные средства в любой форме на выбор клиента — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи (КЛВ) и кредитная линия с лимитом задолженности (КЛЗ).

«Кредитование по ставке 10% годовых — это дополнительные возможности развития для наших клиентов. Финансирование позволит укрепить рыночные позиции компании, расширить производство, приобрести или отремонтировать необходимую технику и оборудование, запустить новые направления работы», — считает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Новак.

Специальное предложение «Попади в десятку» действует с 3 февраля по 31 мая 2023 г. Подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». Подробнее по телефону 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансирование бизнеса кредиты для МСБ


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