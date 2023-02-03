Что может стать причиной для конфискации недвижимости

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов сообщил в беседе с радио Sputnik, что граждане могут лишиться своего жилья на законных основаниях за долги, нарушение прав соседей и через суд.

Так, если собственник не выплачивает деньги по кредиту, то банк имеет право реализовать ипотечную квартиру, рассказал юрист.

Кроме того, недвижимость конфискуют у тех, кого обвинили в совершении преступления.

Также жилье могут изъять, если оно добыто преступным путем, включая случаи с коррупционной схемой.

По словам Некрасова, собственника жилья могут обязать оставить квартиру и переехать в другую при систематическом нарушении прав соседей. Однако специалист уточнил, что такие случаи встречаются происходят нечасто.

— Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте, — заключил Андрей Некрасов.

Ранее редакция сообщала, что сроки регистрации прав на недвижимость сократятся до одного дня.

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