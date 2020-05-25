«Просто постоять» теперь не получится

Концепция автоматической платной парковки, несколько лет обсуждавшаяся властями и водительским сообществом, обрела воплощение. Первым пространством ее внедрения станет главная улица Новосибирска. Об этом сообщила на брифинге Ксения Сенькова, заместитель директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

Паркоматы, разметка и информационные таблички появились на Красном проспекте с середины апреля.

По словам Ксении Сеньковой, полтора месяца опытной эксплуатации прошли хорошо, и полновесный запуск сети — уже, можно сказать, свершившийся факт. С июня платное парковочное пространство по Красному проспекту запускается уже в полномасштабную коммерческую эксплуатацию.

Как подчеркнула Ксения Сенькова, проработаны обе составляющих монетизации — и оплата, и штрафы за неоплаченную или просроченную парковку. За клиентской дисциплиной наблюдают видео-камеры с хроно-протоколом, так что постоять задаром не получится ни у кого.

Первоочередность Красного проспекта в роли зоны платной парковки, по замечанию Ксении Сеньковой, очевидна.

— На проспекте сложилась ситуация, типичная для центров всех городов-миллионников, — поясняет она. — Автомобили, приезжающие в центр первыми, ранним утром, занимают парковку на весь день — и у тех, кто приехал в центр по срочным и оперативным делам, просто не оставалось места для их машин — оставить машину на час-полтора им было уже попросту негде. Появление такой парковочной зоны задает функциональное членение парковочных пространств — у тех, кто приезжает в центр срочно и ненадолго, появится более уверенная возможность для оперативной парковки.

Поскольку Красный проспект — улица весьма длинная и потому иерархичная в функциональном смысле, тарификация имеет различия.

— Тут девять территориальных сегментов и два тарифных, — объясняет Ксения Сенькова. — В зависимости от насыщенности и востребованности. От площади Свердлова до улицы Писарева — 100 рублей в час, от улицы Писарева до площади Калинина — 50 рублей в час. Впрочем, в зависимости от способа оплаты возможна и поминутная тарификация. В течение дня тариф не меняется. Платный период — с 7:00 до 22:00. Ночью, в выходные и в праздничные дни парковки работают в бесплатном режиме. Способов оплаты много. Три из них — онлайновые, и один — непосредственно через паркомат. Онлайновые оплаты — через мобильное приложение, его можно скачать уже сейчас. Оно имеет парковочный счет, с которого будут списываться деньги. Второй онлайновый способ — через портал «Парковки Новосибирска». Там тоже можно создать личный кабинет и завести парковочный счет. В этом формате возможна поминутная оплата — в зависимости от того, сколько минут от полного часа машина простояла на парковке. Есть еще способ оплаты через короткий номер «9878» со счета мобильного телефона. И, наконец, оплата банковской картой через сам паркомат. Бесплатное время — 14 минут. Этого временного отрезка хватает, чтобы разместить машину, закрыть ее, воспользоваться смартфоном или подойти к паркомату. Начисление оплаты начинается с 15-й минуты присутствия на парковке.

Объем инвестиций в проект не оглашается, поскольку, как подчеркнула Ксения Сенькова, «он заведомо многокопонентный и открытый: парковочная зона на проспекте — это лишь первый этап». Одной из статей экономии должна стать энергетическая составляющая: электроснабжение паркоматов выполняется за счет солнечных батарей на верхней части корпуса каждого терминала.

Как российская городская реалия паркоматы впервые появились в Москве в середине 90-х, но тогда это были достаточно архаичные электромеханические устройства, воспроизводящие американские наработки еще 1930-40 годов. До общероссийского внедрения идея дозрела в эпоху онлайновых сервисов и цифровизации.

По словам Ксении Сеньковой, в реализации проекта пригодился общероссийский опыт: в приложении «Горпарковки» участвуют уже 14 городов. Матчасть (терминалы, камеры, автоматизированные системы обработки данных) унифицирована в федеральном масштабе, что для городов-новичков тоже весьма удобно.

— Мы только приступаем, а у других этот проект уже масштабно реализован, по несколько парковочных зон на город, — резюмировала Ксения Сенькова. — То, что мы не первые, в некотором смысле даже выгодно, поскольку у проекта большая эмпирическая база, у нас перед глазами опыт других городов. И парковочная зона на Красном — это лишь начало.

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