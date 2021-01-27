Против экс-главы Новосибирского облсуда возбудили уголовное дело

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной, сообщает издание «Коммерсант-Сибирь». Постановление о возбуждении дела датировано 22 января.

По версии следствия, Римма Шатовкина направила в областное правительство информацию о предстоящих следственных действиях у одного из фигурантов дела о хищения госсредств в управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Позднее эти документы были изъяты у одного из фигурантов.

Отмечается, что в мае 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей, удовлетворив прошение председателя СКР, дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Риммы Шатовкиной. Однако дело было заведено только сейчас.

Судейский стаж Риммы Шатовкиной около 30 лет. Около 12 лет она возглавляла Ленинский райсуд Новосибирска, который является самым большим судом города по количеству рассматриваемых дел. С 2012 году указом президента Римма Шатовкина была назначена председателем Новосибирского облсуда.