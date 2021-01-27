В 2020 году в Новосибирской области оформлено более 29 тысяч ДДУ

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в 2020 году составило более 29 тысяч, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— В декабре 2020 года управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано почти 4 тысячи договоров участия в долевом строительстве, это на 58% выше показателя того же периода прошлого года (2, 4 тысячи), — отметили в Росреестре.

В пресс-службе уточнили, что с использованием кредитных средств в 2020 году было оформлено 12,5 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что составило 43% от общего количества зарегистрированных ДДУ.

Почти 70% сделок по регистрации договоров участия в долевом строительстве осуществлено по программе льготной и сельской ипотеки. Государственная программа льготного кредитования на приобретение жилья от застройщиков действует с апреля прошлого года по 1 июля 2021 года. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 6,5% годовых на весь срок кредитования при покупке жилья на первичном рынке недвижимости.