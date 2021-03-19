Новосибирская область хочет привлечь в школы частных инвесторов

— На прошлой неделе губернатор Новосибирской области обозначил, что в течение двух лет планируется привлечь средства частных инвесторов и за счет этого удвоить объемы строительства школ в регионе. Для этого делается заявка от Новосибирской области. Мы от Новосибирска подали свои предложения на 6 новых школ, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

После ввода их в эксплуатацию в городе появится более 5,7 тыс новых учебным мест в образовательных учреждениях. По данным правительства региона, новые школы, которые войдут в этот проект, область хотела бы получить к 1 сентября 2022 года. На следующем этапе, намеченном на 2022 – 2023 годах, город планирует представить 14 школ. В результате область может к 2024 году решить проблему дефицита мест в школах.

Напомним, Infopro54 сообщал, что ммуниципалитет подготовил предложение в соглашение, подписанное между госкорпорацией ВЭБ.РФ и правительством Новосибирской области о строительстве на 6 территориях города школ в рамках концессии. В начале февраля заммэра Новосибирска Алексей Кондратьев отмечал, что документы уже переданы на рассмотрение в ВЭБ.РФ. Чиновник уточнял что, речь идет о школах на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

Кстати, для школы на Шевченковском жилмассиве отвели площадку недалеко от МКЦ «Сибирь-Хоккайдо». По словам мэра, частному застройщику, у которого раньше находился этот участок, в обмен муниципалитет предоставит другую территорию.

В пресс-службе ВЭБ.РФ корреспонденту Infopro54 поясняли, что партнером госкорпорации по этому проекту может выступить ГК «Просвещение» в рамках концессии. В пресс-службе правительства области уточнили, что федеральный бюджет вкладывает в такой проект до 65% средств. Рассрочка по возврату этих средств — до 2038 года.