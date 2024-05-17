Провал на улице Сакко и Ванцетти устранят до конца мая в Новосибирске

Огромный провал на улице Сакко и Ванцетти отремонтируют до конца мая в Новосибирске.
Как говорится в сообщении мэрии, грунт обрушился из-за проведения работ над канализацией. Компания «СибСтройГаз» выполняет работы по строительству сетей водоотведения для ливневой канализации, соединяющих централизованную систему с участком, где ведётся ремонт школы с бассейном на улице Тургенева.
Планируется засыпать яму щебнем. Подрядчик обязуется восстановить дорожное покрытие до 30 мая.
Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском уже 15 лет сами ремонтируют дорогу.
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