Вице-мэром Новосибирска стал Евгений Попантонопуло

С сегодняшнего дня в мэрии Новосибирска работает Евгений Попантонопуло, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Он будет курировать работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации.

Как отмечает политолог, редактор портала «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, Попантонопуло пришел на место «политического» вице-мэра Артема Скатова.

Ранее Евгений Попантонопуло работал в правительственных структурах — возглавлял АО «Региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области» и ГКУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области». В мэрии Евгений Попантонопуло работал три месяца в 2014 году в статусе руководителя информационного департамента.

В ближайшие дни, по данным источника редакции Infopro54, ожидается назначение еще одного вице-мэра: Максима Останина. Ранее он работал в мэрии в статусе начальника управления инвестиционной политики и предпринимательства. В 2018 году был назначен замминистра промышленности Новосибирской области. Предполагается, что Останин займет место Геннадия Захарова.

Исполняющей обязанности руководителя департамента культуры назначена Дара Разживина. Ранее она работала в статусе заместителя главы департамента. Напомним, вице-мэр и глава департамента Анна Терешкова заявила об уходе с должности 14 мая.

6 мая Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии Ксении Антоновой.

По информации Андрея Кузнецова, из мэрии также уволился начальник департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев. Одна из версий — Перязев уходит на руководящую должность в структуру СГК. В компании эту информацию не комментируют. Напомним, Перязев был назначен на должность начальника департамента в 2018 году. После того, как его начальник Андрей Колмаков, ушел в СГК.

16 мая подтвердилась информация Infopro54 об уходе начальника правового департамента Маргариты Масловой, которая написала заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее об уходе по собственному желанию также заявили два начальника департаментов: Георгий Жигульский и Александр Горнштейн. И.о. главы департамента транспорта Олеся Богомазова задержана по подозрению в получении взятки.

Также заявления об уходе по собственному желанию написали начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анна Миронова и начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергей Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников возлагает большие надежды на обновление команды мэрии.