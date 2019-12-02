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Проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках Новосибирской области за 2019 год

Он охватил 33 товарных рынков.
  • 02/12/2019, 19:10
Проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках Новосибирской области за 2019 год

Исследовательской компанией «Эс Ай Эс Корпорейшен» по заказу министерства экономического развития Новосибирской области проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области за 2019 год, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг является неотъемлемой частью внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

Отличительной особенностью мониторинга за 2019 год является охват 33 товарных рынков, определенных для содействия развитию конкуренции в Новосибирской области в соответствии с новой редакцией Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, принятой в апреле текущего года. Кроме этого, существенно расширены направления исследования конкурентной среды. Впервые проведен мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, мониторинг доступности для населения финансовых услуг, мониторинг цен на товары, входящие в перечень социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости, мониторинг логистических возможностей, мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики Новосибирской области.

Всего было опрошено 1700 субъектов предпринимательства и 2680 потребителей товаров, работ и услуг Новосибирской области.

В ходе мониторинга дана оценка состоянию конкурентной среды и деятельности субъектов естественных монополий; определен уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Новосибирской области; проведен анализ факторов, ограничивающих конкуренцию в Новосибирской области, и дана оценка результативности и эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области.

По результатам мониторинга разработаны предложения органам государственной власти, органам местного самоуправления Новосибирской области по развитию конкуренции на конкретных рынках и даны рекомендации по актуализации планов мероприятий по содействию развитию конкуренции на региональном и муниципальном уровнях.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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