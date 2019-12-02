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Правительство региона предложило снять ограничения по налоговым отчислениям для городских округов

Документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.
  • 02/12/2019, 19:30
правительство

Предложение по изменению системы налоговых отчислений в части налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, было одобрено 2 декабря на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области» представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

По его словам, проект закона разработан в целях снятия с 1 января 2020 года для городских округов временно́го ограничения действия единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), в бюджеты городских округов в размере 10%.

Данный норматив отчислений по УСН был установлен в прошлом году, по городским округам было принято решение определить временно́й период его действия в «пилотном режиме» до 31 декабря 2021 года включительно. Минфином региона была проведена оценка доходной базы и основных социально-значимых расходов городских округов. По ее итогам, во избежание риска разбалансированности бюджетов городских округов, в первую очередь бездотационных, предлагается решение о закреплении за ними единых нормативов по УСН начиная с 2022 года и на постоянной основе. Поскольку областной бюджет на 2020-2022 годы уже сформирован, дополнительная финансовая нагрузка на него будет компенсирована за счет сокращения условно утвержденных расходов на 2022 год.

Проект закона об изменениях в закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области» был одобрен правительством Новосибирской области. Документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Фото: Юлия Данилова

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