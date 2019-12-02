По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

На самый крупный лот начальной стоимостью 1,3 млрд рублей были поданы 2 заявки. Напомним, он включил в себя вывоз 4,4 млн кубометров мусора из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского. Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби.

Судя по информации, опубликованной на сайте госзакупок, МУП «Спецавтохозяйство» предложило выполнить работу за 1,03 млрд рублей, ООО «Айсберг» — за 982 млн. В итоге победителем был признана компания «Айсберг», предложившая наименьшую цену, говорится в протоколе определения поставщика, опубликованного сегодня. Судя по данным Rusprofile, компания создана в Новосибирске летом 2017 года. Ее гендиректором и учредителем (50%) является Ирина Волкова. Еще 50% компании принадлежат АО «Трест №37 Ленинградспецстрой». Напомним, ИП Волкова И.А. и «Айсберг» уже работают на рынке перевозки ТКО Новосибирской области под брендом «Арктика Сити». В прошлом году предприниматель выиграла несколько лотов. Она организовывала вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска (225 млн рублей), а также трех районов области — Каргатского, Убинского и Чулымского (141 млн рублей).

На вывоз ТКО из Искитима и Искитимского района (начальная цена контракта 80 млн рублей, 349 тысяч кубометров), Ордынского района (55 млн рублей, 115,5 тысячи кубометров) и Кыштовского района (15,9 млн рублей, 32 тысячи кубометров) подано всего по одной заявке — все от ООО «Айсберг». Они были отклонены, а аукционы признаны несостоявшимися по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ. Их переигровка прошла сегодня, официальные результаты торгов пока неизвестны, но ООО «Айсберг» вновь участвовало в них как единственный претендент.

Лот стоимостью 151 млн рублей по вывозу 275 тысяч кубометров мусора из Новосибирского района (кроме поселка Краснообск), пока не разыгран. Его проведение приостановлено ФАС по жалобе, поступившей от компании «Айсберг». На этот лот также претендовало МУП «Спецавтохозяйство».

На лот в Северном районе (15 млн рублей, 23,7 тысячи кубов) претендовали две компании: ООО ПМК «Агромелиорация» и ЗАО «ЖКХ «Северное». В итоге победителем признан первый участник, заявивший о готовности выполнить работу за 7,7 млн рублей.

Остальные площадки региональный оператор имеет право отыграть без публичных торгов.

— Мы не просто так подавали заявки на почти все торги, объявленные регоператором через сайт госзакупок на 2020 год. У нас есть для этого технически возможности: мы используем иностранную технику, у нас хороший контейнерный парк, мы предоставляем качественную услугу, — сообщил исполнительный директор ИП Волкова И.А. (бренд «Арктика Сити») Александр Волков. — Обратите внимание, что многие перевозчики ТКО просто не пошли на объявленные конкурсы, особенно в районы области. Конечно, проще взять только «жирные куски» в виде Новосибирска, но кто-то же должен вывозить мусор и на периферии.

Собеседник InfoPro54 не исключил, что «Айсберг» будет принимать участие в торгах на другие лоты, которые разыграет сам регоператор — без проведения госзакупок.

— В этом году мы работаем в Дзержинском районе Новосибирска, наладили там систему вывоза ТКО, и, на наш взгляд, было бы неправильно нас убирать с этой территории и передавать ее другому оператору. Конечно, мы пойдем в «Экологию-Новосибирск» и будем просить оставить Дзержинский район за нами, — говорит Волков. — Нам интересны и другие районы — Железнодорожный, Первомайский — где мы уже работали в 2016-2018 годах и понимаем специфику территории, логистику.

Александр Волков не исключает, что в этом году на долю «Айсберга» и связанных с ним юрлиц придется обслуживание около 1 млн жителей региона или около 1,8 млрд рублей совокупной цены (в 2019 около 1,2 млрд) контрактов. Впрочем, он считает, что это вряд ли сделает компанию монополистом.

— В Москве на рынке утилизации ТКО работают 4 компании, и на каждую приходится около 5 млн жителей. Так что мы с 1 млн вряд ли можем в полной мере считаться монополистами. Для нас увеличение совокупной цены контракта на 600 млн рублей — это покупка 10 качественных машин для перевозки ТКО, установка пластиковых контейнеров и бункеров, в том числе для раздельного сбора мусора. На мой взгляд, именно крупные участники рынка могут за счет своей работы уменьшить тариф на перевозку ТКО, — считает он. — С другой стороны, примерно 30-40% наших перевозок осуществляются на субподряде. Хотя, по сравнению с 2018 годом, в 2019 эта доля снизилась и будет продолжать снижаться. Многие субподрядные организации сейчас уходят с рынка, так как не могут обеспечить качество обслуживания, кто-то видит, что на рынке возникают сложности с оплатой выполненных услуг. Мы замещаем такие компании собственными силами. В этом году, например, пришли в Коченево, увеличили объем работы в Татарском районе.

Волков отметил, что у компании также существуют разногласия с «Экологией-Новосибирск» по поводу оплаты за выполненные услуги. Эти вопросы сейчас решаются. О какой задолженности идет речь, собеседник InfoPro54 не уточнил.

ИП Волкова Ирина Анатольевна зарегистрирована в 2016 году в Ленинградской области. Основным видом деятельности является «Сбор неопасных отходов». ИП Волкова И.А. работает в Новосибирске на сегменте утилизации ТКО под торговой маркой «Арктика Сити». В общей сложности в 2018 году предприниматель получила 4 лота из 12, общая стоимость заключенных с регоператором контрактов составила 1,16 млрд рублей.

Ранее перевозчики рынка ТКО поднимали вопрос о том, что «Экология-Новосибирск» сформировала лот по Новосибирску, якобы нарушив законодательство. В ответ на это гендиректор регоператора Лариса Анисимова заявляла, что «все сделано по закону». В конце октября несколько связанных между собой участников рынка заявили о том, что подали документы в ФАС, чтобы оспорить проведение торгов. На минувшей неделе один из собственников этих компаний Владимир Булычев сообщил, что принял решение уйти с рынка перевозок ТКО из-за недобросовестной конкуренции.

Фото предоставлено Александром Волковым