Проверь свое здоровье!

— У многих из нас сегодня есть машины, о которых мы трепетно заботимся. Как минимум, два раза в год проводим их подготовку к теплому или холодному сезону. А вот к своему здоровью почему-то относимся более небрежно. Ежегодный мониторинг здоровья должен стать таким же обязательным действом, как сервис для машин, — уверена директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» («PARUS medical resort&spa») Юлия Шелепенкова. — Эта культура уже широко распространена в зарубежных странах и сейчас постепенно приходит в Россию. Люди начинают осознавать, что вовремя выявить болезнь, предотвратить ее развитие — гораздо дешевле, чем потом расхлебывать последствия. Мы чувствуем, что интерес к таким обследованиям растет не только у новосибирцев, но и у жителей других регионов, которые к нам приезжают на отдых и оздоровление.

Ориентируясь на спрос, в «Парусе» разработали и запустили санаторно-курортную программу, которая основана на многолетнем опыте врачей санатория и включает в себя не только оздоровительные процедуры, но и большое количество обследований. Чек-ап (англ. check-up) — это комплекс медицинских осмотров «узкими» специалистами и набор исследований, определяющий состояние здоровья человека на текущий период. Иными словами, это диспансеризация, которую врачи рекомендуют проходить всем без исключения один раз в год.

— При такой диспансеризации наши специалисты проводят все жизненно-важные клинические исследования по крови, по максимуму проводится УЗИ всех органов, записывается кардиограмма, а по полученным результатам предоставляется консультация терапевта и узких специалистов: уролога/гинеколога, невролога, психотерапевта, кардиолога, ЛОРа, пульмонолога и мануального терапевта, — рассказывает Шелепенкова. — Все обследования можно провести в сжатые сроки — в течение 10 дней — и получить полную и актуальную карту состояния вашего здоровья.

В случае выявления опасных для здоровья патологий врачи «Паруса» дают рекомендации по профилактике и дальнейшему лечению, а также направляют к специалистам в профильные медучреждения. Санаторий активно сотрудничает с клиникой Мешалкина, НИИТО, областным онкодиспансером.

— К сожалению, у нас в практике встречается много случаев, когда при обследовании гостей мы выявляем опухоли. Для определения их природы необходимы уже более глубокие обследования, и мы направляем людей в специализированные клиники, — рассказывает Юлия Шелепенкова. — Недавно во время обследования гостьи из Нижневартовска на ЭКГ были выявлены проблемы с сердцем, которые подтвердила УЗИ-диагностика. Мы связались с клиникой Мешалкина, и девушку приняли без очереди.

По статистике «Паруса», более 85% пациентов, прошедших программу Check-up, вовремя решили проблему со здоровьем.

Кому рекомендован Check-up:

здоровым людям один раз в год (нет жалоб на здоровье);

тем, кто имеет периодические жалобы на здоровье;

людям, находящимся в зоне риска по развитию наследственных болезней;

людям с хроническими заболеваниями;

парам, планирующим ребенка;

людям с интенсивными нагрузками на работе и вне ее;

спортсменам, подвергающим организм частым физическим перегрузкам;

людям с вредными привычками (алкоголь, курение) и живущим в городах с неблагоприятной экологией.

Стоимость диспансеризации — от 5000 рублей за место в двухместном номере.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область,

п. Кудряшовский, Береговая, 56

Санаторий «PARUS medical resort & SPA»

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