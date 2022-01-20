Проверка денег на подлинность

Детектор валют — устройство, с помощью которого можно точно и безошибочно определить фальшивую банкноту. Оборудование отличается между собой принципом работы: выделяют просмотровые и автоматические установки.

Разновидности детекции

С помощью детекторов валют можно определить следующие критерии подлинности купюры:

Геометрические параметры. В устройствах просмотрового типа предусмотрена специальная шкала, благодаря которой можно соотнести размеры проверяемой банкноты и габариты подлинной. В автоматических детекторах встроены специальные оптические датчики, выполняющие данную функцию. Оптическая плотность. Проверка осуществляется с помощью специализированных датчиков. В новых установках предусмотрена многоуровневая детекция, так как даже в подлинных банкнотах плотность может быть разной (например, у свеженапечатанной и старой изношенной купюры). Магнитные метки. При изготовлении банкнот используются ферромагнитные пигменты, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом. В корпусе детекторов валют располагается специальный датчик, определяющий магнитные свойства банкнот. Полиграфическая защита. Определяется четкость изображений, а также проверка всех узоров, скрытых рисунков, текстов и печатей. Определение люминесцентных изображений с помощью ультрафиолетовой детекции. В бумагу и красители добавляются вещества, которые не светятся при воздействии УФ-излучения. Таким образом, фальшивая купюра может быть быстро выявлена. Метамерные красители. Материал используют для нанесения определенных элементов на купюру, которые визуализируются лишь в инфракрасном диапазоне света.

Также с помощью детекторов можно осуществить спектральный анализ краски.

Типы детекторов валют

Детекторы валют могут быть смотровыми и автоматическими. Первый вариант предназначен для визуальной проверки банкноты на подлинность. Достоверность детекции непосредственно зависит от компетенции и внимательности проверяющего. С помощью приборов можно рассмотреть те или иные знаки, а решение о подлинности банкноты принимает человек.

Автоматические детекторы осуществляют проверку по нескольким критериям в автоматическом режиме. При этом «вердикт» никак не зависит от человека. Устройства могут быть моновалютными и мультивалютными. Параллельно оборудование выполняет функции счетчика валют, выдавая информацию о номинале, количестве и сумме пройденных через тракт купюр.