Подарочные книги по кулинарии — отличный презент на любое событие

Еда — это одна из важнейших частей жизни современного человека. Еще Сократ говорил, что человек не ест, чтобы жить, а наоборот — живет, чтобы есть. Оно и понятно, ведь удовольствие от вкусного блюда можно сравнить с райским. Человеческие рецепторы воспринимают миллионы различных оттенков вкуса, что только создает интерес к приготовлению необычных блюд. Поэтому подарочная книга по кулинарии станет идеальнейшим презентом для того, кто испытывает искреннюю любовь к созданию умопомрачительных блюд! Но можно ли дарить подобную литературу? Какая она бывает? В чем особенности подарочного издания? Об этом и не только — в данной статье!

Можно ли дарить кулинарную книгу?

Несомненно, можно, если дарящий уверен, что она будет интересна новому владельцу. Кулинария — это тонкое искусство, умело сочетающее сотни, нет, тысячи различных техник и знаний. Именно поэтому и стоит изучать ее, интересоваться ей, жить ей! Иначе любое обучение превратится в создание очередного однотипного повара, не имеющего ничего особенного и яркого. Настоящий знаток кулинарии — это творец, для которого нет ничего невозможного. Но без знаний сложно стать мастером, поэтому изучение литературы про готовку — обязательно.

Обратите внимание, что кулинарные книги бывают разные! Основные варианты:

Книга с рецептами/Книга с общими знаниями. Не всегда достаточно просто заучить какой-либо рецепт. Нужно понимать «химию» продуктов, их связь, идеальные сочетания, чувствовать вкус даже во время представления блюда — а этому в описании какого-либо блюда не научат. Поэтому также существуют особые (обучающие) книги.

Не всегда достаточно просто заучить какой-либо рецепт. Нужно понимать «химию» продуктов, их связь, идеальные сочетания, чувствовать вкус даже во время представления блюда — а этому в описании какого-либо блюда не научат. Поэтому также существуют особые (обучающие) книги. Печатное издание по кулинарии какой-либо страны или народа/Общая кулинария со всеми рецептами. Нередко издания концентрируются на определенной кухне, но далеко не всегда. Поэтому книга может относиться к кулинарии определенного народа или же просто рассказать о разных кухнях.

Нередко издания концентрируются на определенной кухне, но далеко не всегда. Поэтому книга может относиться к кулинарии определенного народа или же просто рассказать о разных кухнях. Книга по приготовлению различных блюд/Книга по приготовлению блюд из одного общего ингредиента. Нередко печатная литература по кулинарии акцентируется на определенном основном рецепте. К примеру, курице или говядине. Поэтому существуют издания, рассказывающие о разных способах приготовления одного ингредиента.

Нередко печатная литература по кулинарии акцентируется на определенном основном рецепте. К примеру, курице или говядине. Поэтому существуют издания, рассказывающие о разных способах приготовления одного ингредиента. Общая кулинария/Авторская кухня. Иногда известные шеф-повара выпускают собственные кулинарные книги, в которых делятся рецептами и опытом. Их способы приготовления могут заметно отличаться от общепринятых норм, но на то кухня и авторская.

Как выбрать правильное печатное издание?

В идеале, человек, дарящий подобный презент, должен знать о предпочтениях вероятного владельца издания. Если это не так, то лучше все-таки аккуратно поинтересоваться. Возможно, виновнику торжества нравится какая-то определенная кухня (сейчас набирает популярность мексиканская и азиатская), либо человек интересуется определенным автором (самым популярным, бесспорно, является Гордон Рамзи). Обязательно поинтересуйтесь! Возможно, вопрос о выборе книги и не нужен, ведь и так все известно.

Зачем выбирать подарочное издание, если можно подарить обычное? Дело в том, что подобные книги выполнены более качественно, в них нередко печатаются уникальные материалы. Да и дизайн таких изданий, как правило, привлекательнее. Если вы хотите получить действительно хорошую книгу, то подарочное издание — лучший вариант.

Надеемся, что оно найдет отличного нового владельца! А задача дарящего заключается в том, чтобы позаботиться о правильном выбора не только печатного издания, но и его будущего хозяина. Далеко не каждый человек сможет оценить подобный подарок — для этого нужна огромнейшая любовь к кулинарии и созданию фантастически вкусных блюд.