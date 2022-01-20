В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных

Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии», сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат уточнил, что данная инициатива не является новой и по закону регистрация животных должна проводиться с 2015 года.

По его словам, без соответствующей законодательной инициативы, к примеру, также невозможно привлечь к ответственности и возбудить уголовное дело в отношении хозяина животного, совершившего нападение на человека.

—У нас без регистрации страдают и люди, и животные… Инициатива востребованная, активно требуемая нашими гражданами, потому что 40 млн кошек и 20 млн собак в стране, и до сих пор потерявшегося кота ищет целый город, — добавил Бурматов.

Парламентарий отметил, что настаивает на бесплатной регистрации животных, чтобы учёт «не ложился дополнительным финансовым бременем на граждан».

На данный момент этот документ относится только к сельхозживотным, и это положение планируют изменить.

— Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти, — цитирует издание Бурматова.

Он отметил, что новая норма поможет привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.

21 декабря 2021 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении два законопроекта, касающихся дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения.