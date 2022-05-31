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Новосибирский центр компетенций успешно прошел сертификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда»

  • 31/05/2022, 11:26
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, успешно прошел сертификацию.

новости бизнесаВ рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» оценка работы обязательна для всех региональных центров компетенций страны и проходит раз в год. Сертификация подтверждает высокий уровень профессионализма сотрудников, грамотное применение методик ФЦК и слаженную работу команды.

Комиссия по сертификации работала в Новосибирске два дня. В ее состав вошли представители Минэкономразвития России, Федерального центра компетенций, представители РЦК и органов исполнительной власти Пермского и Хабаровского краев.

Оценка деятельности РЦК проходит по ряду критериев. На первом – заочном – этапе эксперты дистанционно отслеживают выполнение целевых показателей. При их достижении назначается очный этап, в рамках которого комиссия выезжает на предприятие, где проект реализован специалистами РЦК, и знакомится с результатами, а также проверяет предприятие, где проект еще в стадии реализации. Кроме того, проверяется организация работы учебной площадки «Фабрика процессов».

Члены комиссии посетили завод «ЖБИ-5» в Искитимском районе, где проект завершился в конце 2021 года. Рабочая группа завода и эксперты РЦК презентовали результаты внедрения инструментов бережливого производства на участке изготовления дорожных/аэродромных плит, а также рассказали о тиражировании опыта на производстве мостовых и дорожных ограждений. Также комиссия посетила компанию по производству дверей «Мирадор», где оптимизируют производство царговых дверей. Там полугодовой этап реализации нацпроекта еще не завершился.

«РЦК региона уверенно прошел дистанционный этап. Во время очного этапа комиссия оценила проекты на предприятиях, по ЖБИ-5 хочется отметить серьезно проведенную диагностику текущего состояния, выявленные проблемы и их решения, а также очень вовлеченную команду сотрудников завода во главе с генеральным директором. В целом система организации РЦК на 100% соответствует критериям сертификации. Комиссия предоставила региональным экспертам подробную обратную связь и обозначила зоны развития», – сказал эксперт ФЦК, руководитель проекта отдела по работе с РЦК, консультантами и партнерами Вячеслав Тихомиров.

«Нам важно было получить обратную связь и комментарии, которые дали члены комиссии, мы обязательно учтем в дальнейшей работе. Комиссии понравилась проработка инфопотока на незавершенном проекте, а на ЖБИ-5 – активное участие проектного офиса в тиражировании методик и качественное применение такого инструмента как матрица компетенций. Также для себя отметили, что нужно более детально изучать наличие «узких мест» в потоке и их влияние на целевые показатели проекта», – отметила руководитель РЦК Новосибирской области Камилла Волосская.

Сейчас проекты с поддержкой экспертов РЦК реализуются на 23 предприятиях, в ближайший месяц стартовые совещания пройдут еще в нескольких компаниях. Активно идет обучение на «Фабрике процессов»: с момента начала работы площадки в ноябре 2020 года тренинги прошли уже более 1000 человек.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : труд РЦК национальные проекты России Агентство инвестиционного развития Новосибирской области


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