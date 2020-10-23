Проверками «масочного режима» охватят маршрутки

В Новосибирске собираются ужесточить проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Речь идёт о маршрутных такси. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в муниципальном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах масочный режим соблюдается.

— Нас очень тревожит, что происходит в маршрутных такси, — заявил мэр в ходе пресс-конференции. — Здесь пассажиры считают возможными некоторые послабления. Будет спрос не только с тех, кто нарушает масочный режим, но и с организаторов маршрутов. Штрафы будут выписываться в том числе и на предпринимателей, работающих в этом бизнесе.

Ужесточение проверок коснётся и торговых организаций Новосибирска.

— По потребительскому рынку сегодня точно также повышаются требования на соблюдение масочного режима по всем торговым сетям, в отношении всех магазинов, всех торговых павильонов, — говорит Анатолий Локоть. — Такие рейды начали проводиться на прошлой неделе.

Как сообщают в правительстве Новосибирской области, за последнюю неделю уже проверены 14 торговых объектов в крупном торговом центре Новосибирска, а также отдельно стоящих предприятий торговли, в числе которых продуктовые магазины, магазины одежды. По результатам проверки одно из торговых предприятий за выявленные нарушения может быть наказано административным штрафом размером до 200 тысяч рублей или деятельность данного предприятия может быть приостановлена на срок до 90 суток. Кроме того, в ходе рейда выявлено одно нарушение масочного режима, проведено 12 разъяснительных бесед

Ещё одно «торгово-корнавирусное» ограничение, о котором сообщил мэр, касается отмены ранее запланированной в Новосибирске белорусской ярмарки.

— Наши белорусские коллеги и мы решили отложить эту ярмарку до следующего года, — сообщает глава города.

Напомним, ранее в правительстве региона также заявили об ужесточении требований для ряда отраслей — общепита и досуговой сферы, работать которым разрешили в строгих временных рамках с 8 до 24 часов, за исключением заведений общепита в аэропорту, на вокзалах и гостиницах. Кроме того, региональным правительством принято решение о дополнительных каникулах для учащихся среднеобразовательных учреждений и первокурсников учреждений среднего профессионального образования.

Фото: pixabay.com, автор- Jordy_Nijenhuis