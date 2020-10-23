Пианист Алексей Мельников выступит в Новосибирске

30 октября на сцену Государственного концертного зала имени А.М. Каца вновь поднимется молодой и талантливый музыкант, представляющий программу Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». На этот раз слушатели Новосибирской филармонии и постоянные поклонники абонемента «Звезды XXI века» смогут насладиться мастерством пианиста Алексея Мельникова, сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

Артист является триумфатором многих престижных музыкальных состязаний в России и за рубежом: конкурса имени Карла Черни в Праге (II премия), конкурса памяти Веры Лотар-Шевченко в Новосибирске (II премия), в Канту (Италия, I премия), Сан-Марино (I премия, специальные призы зрительских симпатий, критиков и оркестра) и Хамамацу (Япония, III премия). В 2017 году Алексей Мельников стал победителем II Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке и выступил на сцене знаменитого Карнеги-холла, а в июне 2019 года завоевал III премию и бронзовую медаль XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Сольные концерты музыканта проходили в городах России, США, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Японии, в том числе в Большом зале Московской консерватории, залах Корто в Париже, Бунка Кайкан в Токио, дворце Жофин в Праге, театре Ла Фениче в Венеции. Пианист принимал участие в международных фестивалях в Италии и Франции, выступал на Фестивале Генриха Нейгауза и Фестивале романтической музыки в Москве.

30 октября Алексей Мельников выступит перед новосибирской публикой на главной сцене Новосибирской филармонии.

Фото: пресс-служба Новосибирской филармонии