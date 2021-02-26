В 2020 году в Новосибирской области спрос на земельные участки вырос на 51%

Земельные участки стали особенно востребованы в прошедшем году. К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимости. Это было обусловлено сразу несколькими факторами.

— Во-первых, в условиях вынужденной самоизоляции многие пересмотрели привычные требования к жилью — если ранее квартира воспринималась оптимальным вариантом для проживания, то теперь городские условия перестали полностью удовлетворять потребности всех членов семьи, когда они круглосуточно находились дома. Во время удаленной работы и дистанционного обучения у людей появилась острая необходимость в улучшении жилищных условий, так как во многих случаях дом трансформировался в своеобразную альтернативу офисному и учебному центру. Ограничения в перемещениях также заставляли задуматься о расширении жилищного пространства и выборе локации, где можно будет наиболее комфортно и менее затратно провести период карантина, — отмечают аналитики.

Во-вторых, в связи с колебаниями курсов валют многие россияне начали искать подходящие способы сохранения сбережений: причем в основном не в целях приумножения накоплений, а из стремления сгладить последствия возможного обесценивания денежных средств, своевременно вложив их в недвижимость.

Кроме того, на рынок земли оказала влияние сельская ипотека — запущенная в 2020 году программа, призванная сделать приобретение жилья и участков в сельской местности более доступным.

Среди прочих факторов, стимулирующих рост спроса на земельные участки, можно выделить расширение возможностей материнского капитала: в 2020 году предоставился шанс получить выплаты за рождение уже первого ребенка. Тогда сумму проиндексировали, а также упростили порядок распоряжения ею. При этом интерес к сегменту повысился и за счет еще одного нововведения: средства маткапитала теперь можно направлять на приобретение земельных участков, предназначенных для садоводства.

В результате спрос на земельные участки в 2020 году превысил аналогичный показатель прошлого года на 37%. Наибольший прирост обеспечили земли категорий СНТ и ДНП, интерес покупателей к которым увеличился на 48%. Востребованность участков ИЖС выросла на 36%.

В то же самое время самыми популярными в прошлом году стали земли ИЖС, на которых возможно строить дома для круглогодичного проживания — на них пришлось больше ⅔ спроса. Доля земель в СНТ и ДНП в структуре спроса была чуть меньше трети. Участки промышленного назначения были наименее востребованы — 4%. Соотношение предложения на рынке в целом соответствовало спросу.

По сравнению с прошлым годом предложение в масштабе всей страны осталось практически неизменным, а во многих регионах даже уменьшилось: вероятно, наиболее интересные варианты, выставленные на продажу, достаточно быстро находили своих покупателей. Часть продавцов, напротив, снимали объявления о продаже дач и загородных домов вместе с участками исходя из личных мотивов — такая недвижимость стала незаменимой в карантинный период, где можно было переждать самоизоляцию в более комфортных условиях.

Эксперты утверждают, что динамика спроса на землю для строительства дач и домов в течение 2020 года была достаточно неоднородной.

— Основной ажиотаж пришелся на II квартал, когда в стране был объявлен режим самоизоляции. Востребованность участков в СНТ и ДНП выросла вдвое, а ИЖС — в полтора раза по сравнению с I кварталом. Затем спрос стал постепенно снижаться, чему способствовали завершение дачного сезона и некоторое послабление изоляционных ограничений, но, тем не менее, его показатели в конце года все равно превышали значения 2019-го, — констатируют в Авито Недвижимость.

При этом, эксперты отмечают, что повышения цен на земельные участки вслед за растущим спросом так и не последовало, даже напротив, по итогам 2020 года они оказались несколько ниже, чем в предыдущем году — приобретение участков, таким образом, рассматривалось одной из наиболее выгодных инвестиций. Средняя стоимость сотки земли ИЖС составила 39 271 рубль, а СНТ и ДНП — 28 793 рублей. Одновременно, земля промышленного назначения была значительно дороже — в среднем 87 219 рублей за сотку. К концу года она повысилась на 9% по сравнению с 2019-м. В Новосибирской области средняя стоимость сотки земли ИЖС составила 44 757 рублей, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Самый значительный рост спроса на земельные участки в 2020 году зафиксирован вблизи мегаполисов. В Ленинградской области популярность сегмента за год возросла в два с лишним раза, а в Московской — в 1,8 раз. При этом предложение в двух столицах также увеличилось, что, тем не менее, прослеживалось не во всех регионах. Динамика предложения была переменчивой в зависимости от местности: к примеру, в Тюменской области количество объявлений выросло за год на 9%, а в Ростовской области, напротив, снизилось на 7%.

В пределах полутора раз повысился спрос в Новосибирской (+51%), Воронежской (+49%), Томской (+46%), Калининградской (+43%) областях и Республике Крым (+45%). Менее заметно его значения менялись в Алтайском крае, однако и там интерес увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом.

— Одним из самых ожидаемых событий на рынках загородной недвижимости и земельных участков стало принятие Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 505-ФЗ, разрешающего строительство индивидуальных домов в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий за исключением государственных природных заповедников. Длительное время эти земли подпадали под ряд серьезных ограничений — от невозможности постройки дома на собственном участке до отсутствия школ и детских садов поблизости. Проблема стояла достаточно остро, поскольку подобные площади занимали 13% всей территории России, — комментирует руководитель направления первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Наиболее высокие цены на земли наблюдались в 2020 году в сегменте промышленного назначения. В Республике Крым стоимость сотки доходила почти до 276 тыс. рублей, а в Краснодарском крае — примерно до 182 тыс. рублей. Примечательно, что в Калининградской области эти земельные объекты поднялись в цене в полтора раза в сравнении с предыдущим годом. В Новосибирской области цена за сотку земель промназначения снизилась на 9%, которая стала стоить около 77 тыс. руб.

Самые дорогостоящие участки под ИЖС представлены также в южных регионах России: в Крыму — 150 тыс. рублей за сотку, Ростовской области — 128 тыс. рублей за сотку и Краснодарском крае — чуть больше 100 тыс. рублей за сотку. При этом значительнее остальных дорожали земли в Тюменской области — на 3% за год. В Новосибирской области участки ИЖС снизились в цене на 5%, их можно было приобрести за 45 тыс. руб./сот.

В пятерку регионов-лидеров по стоимости участков в СНТ и ДНП вошли уже упомянутые не раз Краснодарский край (75 тыс. руб./сот.), Ростовская область (63 тыс. руб./сот.), Крым (58 тыс. руб./сот.), а также Ленинградская (50 тыс. руб./сот.) и Московская области (50 тыс. руб./сот.). Одновременно, в Рязанской и Брянской областях замечена наиболее существенная положительная динамика цен в течение года — +10% и +9% соответственно. В Новосибирской области стоимость земель СНТ и ДНП не изменилась, цена за их сотку составила 32 тыс. рублей.