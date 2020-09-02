Прямая трансляция концерта Новосибирской филармонии ко Дню воинской славы

Новосибирская филармония совместно с телеканалом ОТС готовит прямую телетрансляцию, приуроченную ко Дню воинской славы, который отмечается 3 сентября. В этот день в 14 часов в прямом эфире телеканала ОТС для жителей Новосибирска и Новосибирской области прозвучит концертная программа Русского академического оркестра «Песни военных лет», сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.
В концерте принимают участие хоровой ансамбль «Маркелловы голоса», солисты Алексей Терехов (художественное слово), Владимир Коварский (бас), Николай Литвинцев (тенор), Анастасия Лысякова (народный вокал), Светлана Медведева (сопрано), Владислава Быковская (сопрано) и Алина Клименкова (сопрано).
— В рамках концерта для телезрителей прозвучит любимая музыка военного времени. Специально для программы «Песни военных лет» разработан видеоконтент, который будет сопровождать концертные номера, создавая в каждом из них уникальную атмосферу, — рассказали в филармонии.
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии
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