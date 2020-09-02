Новосибирская область в тройке регионов-лидеров по приросту объема проектов с эскроу

С 1 июля 2019 года все новые проекты многоквартирного жилищного строительства в России осуществляются по новой схеме. Деньги дольщиков привлекаются застройщиками не напрямую, а на специальные банковские счета – эскроу. Получить эти средства девелопер может лишь после сдачи дома, а в случае его банкротства деньги в полном объеме возвращаются гражданам. Это исключает возможность появления новых обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

По состоянию на 01 сентября 2020 года по новым правилам в стране строится 39% всего многоквартирного жилья. При этом около 80% строительства с использованием счетов эскроу приходится на крупнейшие субъекты, где объем стройки превышает 1 млн кв. м. В настоящий момент в стране насчитывается 21 такой регион.

Лидером по переходу на новые правила среди указанных регионов является Тюменская область, где за восемь месяцев текущего года объем строительства с эскроу вырос на 132% (+621 тыс. кв. м). За ней следуют Новосибирская область (+127%, или 513 тыс. кв. м) и Воронежская область (+103%, или 361 тыс. кв. м).

В целом по России за восемь месяцев текущего года площадь проектов с использованием эскроу выросла на 12,1 млн кв. метров (+46%) и достигла 38,5 млн кв. м – при общем объеме многоквартирного строительства на уровне 99,0 млн кв. м.

— Новые правила работы со средствами граждан выгодны как гражданам, так и застройщикам. Дольщикам они обеспечивают полную гарантию сохранности средств. Девелоперам они позволяют получать банковское финансирование по пониженным ставкам и не зависеть от текущего уровня продаж в их объектах. В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, вызванной последствиями пандемии коронавируса, счета эскроу и проектное финансирование сыграли роль подушки безопасности для застройщиков. Мы внимательно следим за адаптацией нового механизма и получаем регулярную обратную связь от девелоперов о преимуществах счетов эскроу. За все время с начала реформы ни один дом, строящийся с использованием проектного финансирования, не стал проблемным, — рассказывает заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

По его словам, эффективность новых правил финансирования жилищного строительства подтверждается и результатами опросов общественного мнения. Самый последний из них, проведенный ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ в августе, показал, что 78% опрошенных относятся к реформе долевого строительства позитивно. 77% россиян согласны с тем, что благодаря реформе риски покупателя жилья на стадии строительства снизились.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos