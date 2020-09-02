Политические партии уже потратили на выборы миллионы

Стало известно, сколько получили и сколько уже потратили на избирательную кампанию политические партии, участвующие в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области. По информации, размещенной на сайте облизбиркома, лидером как по доходам, так и по расходам стала «Единая Россия», на счет которой поступили 48,7 млн рублей. Значительная часть из них — 40 млн — собственные средства партии, 7,8 млн — пожертвования от юридических лиц, а меньше 1 млн — от граждан. Из всех средств партийцы уже израсходовали 43,3 млн.

Второе место уверенно занимают «Новые люди», которым поступили 32 млн рублей, почти в полном объеме составляющих собственные средства партии. Только 15 тысяч пожертвований поступили от граждан. Юрлица средства на кампанию «Новых» не перечисляли. В настоящее время партия потратила 31,3 млн.

Тройку лидеров замыкают справороссы с бюджетом 14,2 млн. В их случае источники поступления средств распределились более равномерно: собственных средств партия вложила 2,9 млн, юрлица пожертвовали 4,5 млн, граждане — 6,8 млн, потрачены 13,7 млн.

Что касается остальных парламентских партий, то коммунисты, по данным избиркома, на выборы тратят исключительно собственные средства партии — 11,1 млн, более 10 млн из них уже израсходованы. На счет либерал-демократов поступило практически вдвое меньше средств — 5,7 млн, большая часть из них — 5,2 млн — средства партии.

Наиболее скромными в плане поступления средств оказались «родинцы» (4,2 млн), «пенсионеры» (3,9) и «правдисты» (1,8).

Всего, как сообщают в избиркоме Новосибирской области, на счета политических партий поступили 142 млн рублей, из которых собственные средства партий составили 94,5 млн, пожертвования от юридических лиц — 37,1 млн, пожертвования от граждан — 10,3 млн. В совокупности партии потратили на выборную кампанию 122,9 млн рублей.

Напомним, что из политических партий в выборах заксобрания области участвуют «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «За правду», «Пенсионеры за социальную справедливость» и «Партия роста».

Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Фото pixabay.com, автор- jarmoluk