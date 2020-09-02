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Политические партии уже потратили на выборы миллионы

Скромников с приходом и расходом менее миллиона нет.
  • 02/09/2020, 13:55
Автор: Евгения Серёгина
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Стало известно, сколько получили и сколько уже потратили на избирательную кампанию политические партии, участвующие в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области. По информации, размещенной на сайте облизбиркома, лидером как по доходам, так и по расходам стала «Единая Россия», на счет которой поступили 48,7 млн рублей. Значительная часть из них — 40 млн — собственные средства партии, 7,8 млн — пожертвования от юридических лиц, а меньше 1 млн — от граждан. Из всех средств партийцы уже израсходовали 43,3 млн.

Второе место уверенно занимают «Новые люди», которым поступили 32 млн рублей, почти в полном объеме составляющих собственные средства партии. Только 15 тысяч пожертвований поступили от граждан. Юрлица средства на кампанию «Новых» не перечисляли. В настоящее время партия потратила 31,3 млн.

Тройку лидеров замыкают справороссы с бюджетом 14,2 млн. В их случае источники поступления средств распределились более равномерно: собственных средств партия вложила 2,9 млн, юрлица пожертвовали 4,5 млн, граждане  6,8 млн, потрачены 13,7 млн.

Что касается остальных парламентских партий, то коммунисты, по данным избиркома, на выборы тратят исключительно собственные средства партии — 11,1 млн, более 10 млн из них уже израсходованы. На счет либерал-демократов поступило практически вдвое меньше средств  5,7 млн, большая часть из них  5,2 млн  средства партии.

Наиболее скромными в плане поступления средств оказались «родинцы» (4,2 млн), «пенсионеры» (3,9) и «правдисты» (1,8).

Всего, как сообщают в избиркоме Новосибирской области, на счета политических партий поступили 142 млн рублей, из которых собственные средства партий составили 94,5 млн, пожертвования от юридических лиц — 37,1 млн, пожертвования от граждан — 10,3 млн. В совокупности партии потратили на выборную кампанию 122,9 млн рублей.

Напомним, что из политических партий в выборах заксобрания области участвуют «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «За правду», «Пенсионеры за социальную справедливость» и «Партия роста».

Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Фото pixabay.com, автор- jarmoluk

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