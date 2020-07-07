Из ступора вышли. Но не все

Четырехмесячная кататония новосибирского общепита завершена — теперь кафе и рестораны вновь могут кормить горожан и гостей Новосибирска. Впрочем, это не совсем возвращение к прежней жизни, а именно жизнь другая: принимать гостей рестораны, кофейни, кондитерские и кафе смогут только на летних площадках: на открытых верандах, террасах и в прочих некапитальных сооружениях с быстрым воздухообменом. Продуваемость летним бризом — не романтическая причуда, а эпидемиологическая необходимость: пространства с быстрым воздухообменом признаны единственно возможными для гурманских посиделок. Капитальные залы заведений по-прежнему останутся пустыми, попасть в них гости смогут разве что по дороге в санузел. Заветная цифра «1,5-2 м» тоже задействована. Именно такой будет допустимая дистанция между соседними столиками.

— Мы понимаем, что люди соскучились по такому досугу, — отметил в ходе рабочего совещания министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — К сожалению, короткое сибирское лето не позволяет использовать этот режим долго. Но есть надежда, что к концу лета, к холодному сезону общепит будет работать уже полноценно. Надеюсь, что динамика пандемии в обозримом будущем позволит вернуться к этому режиму. По нашим данным, некоторые заведения вообще распустили персонал, а людей в оперативном режиме нелегко быстро собрать и настроить на работу.

6 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением №116 утвердил внесение изменений в свое постановление №43 «О дополнительных мерах по защите территории и населения Новосибирской области от коронавирусной инфекции». Этим дополняющим постановлением снимаются ограничения на работу общепита в режиме летних площадок и веранд.

850 заведений — это не вся отрасль. Заведения, у которых нет летних веранд, оказались в наихудшем положении. Кто может, те работают на вынос, а кто не смог наладить выносной сервис — у тех просто ступор, экономическая каталепсия.

— Сейчас готовим воззвание к мэру Новосибирска: просим позволить тем, кто не имеет летних веранд, хотя бы по паре-тройке столиков на тротуар выставлять, — сообщил ресторатор Владимир Бурковский, президент «Федерации рестораторов и отельеров Сибири». — Добиваемся, чтобы заведения работали хотя бы минимально. Потому что выходить на работу и ничего не делать — это еще хуже, чем просто дома сидеть. Это еще сильнее деморализует персонал. Я разговаривал с десятками руководителей заведений, и они говорили: «Еще пары недель мы уже не вынесем». То есть бизнес находился просто на пределе выживания. Не работать почти 4 месяца — это почти катастрофа. Как мы выйдем на прежний уровень — одному богу известно.

— Зато теперь это, пожалуй, самое безопасное место, — подчеркнул Владимир Бурковский.

Новый — экстренный — режим работы Владимир Бурковский оценивает как организационно непростой, но необходимый. Разумеется, для гостей тотального масочного режима не будет, ибо трапеза в маске — сцена заведомо абсурдная. Но все прочие предохранительные средства сконцентрированы в новом укладе заведений очень плотно: взаимоудаленность столов замеряют рулеткой, гостей будут встречать с дистанционным термометром, стойки администраторов уставлены санитайзерами всех видов, а улыбки официантов — теперь абстракция (под масками их не разглядеть). Впрочем, перебдеть рестораторы не боятся:

Особый акцент Владимир Бурковский сделал на неизменности цен:

— Компенсировать убытки повышением цен мы точно не будем. Наоборот, мы цены даже понизили. Между тем, внутриотраслевые цены поднялись — и продукты для блюд подорожали, и алкоголь подорожал из-за валютного курса. Сейчас у нас февральский уровень цен. И даже несколько снизили, идя навстречу гостям. Мы понимаем, что и у горожан уменьшилась покупательная способность. А вот на туристов и вовсе пока надеяться не приходится, поскольку турпоток иссяк. Например, мой ресторан PuppenHaus в существенной степени ориентирован именно на гостей города — и замирание туризма весьма ему повредило.

Андрей Гончаров отметил, что до этого кафе и рестораны Новосибирской области работали на вынос и на доставку, многие из заведений не потеряли своих клиентов.

— Сейчас мы надеемся, что динамика развития инфекции позволит нам вновь ввести традиционный формат работы кафе, когда посетители могут быть допущены непосредственно в помещения, в залы обслуживания — с соблюдением всех санитарных норм, — резюмировал он.

По данным областного минпромторга, по состоянию на 1 января 2020 года городская сеть общественного питания насчитывала 2209 предприятий на 114 тысяч посадочных мест (+3,8% к 2018 году).

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