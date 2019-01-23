 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Вступил в силу стандарт по страхованию жизни

Страховщиков обязали информировать граждан о подводных камнях таких договоров.
  • 23/01/2019, 17:07
family

Сегодня вступил в силу стандарт по страхованию жизни, разработанный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщили в пресс-службе ВСС.

В частности, гражданин, заключающий договор страхования жизни, должен быть проинформирован о возможности расторгнуть договор без последствий в период охлаждения; о наличии выкупной суммы, которая может оказаться меньше уплаченных им взносов; о наличии инвестиционных рисков по договорам инвестиционного страхования; о том, что банк (при оформлении страховки в банке) не несет ответственности по договору страхования, это делает страховщик; о том, что страховка не является вкладом, а выплаты по ней не гарантированы Агентством по страхованию вкладов и др.

Отмечается, что вся эта информация должна быть донесена до страхователей в том же виде, в котором он заключает договор страхования.

— При заключении договора в письменной форме информирующий текст должен помещаться на одном листе формата А4 и быть набран достаточно крупным шрифтом. При этом если продажа производится через посредника (а 90% полисов инвестиционного страхования жизни страховые компании продают через банки, которые выступают агентами), то лист с разъяснениями должен быть первым в пакете страховых документов, которые получает страхователь, — уточнили в ВСС.

Стандарт является обязательным для страховых компаний, заключающих договоры страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней.

В ВСС отметили, что страхование жизни – один из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка. Так, за 9 месяцев 2018 года общий объем страховых премий по страхованию жизни вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% и составил 342,6 млрд рублей.

— Мы убеждены, что вступление в силу стандартов по страхованию жизни позволит свести практически к нулю количество жалоб граждан, которые купили такой полис в банке, услышав от банковского клерка, что это что-то вроде депозита. Соблюдение жестких требований по донесению информации до страхователей в конечном итоге сделает этот вид страхования популярнее и повысит доверие к страхованию в целом, — говорит президент ВСС Игорь Юргенс.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

23/01/2019, 16:04
Стоимость проекта — 3,5 млн рублей.

В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

23/01/2019, 14:34
Речь идет о производстве самоходных косилок, косилок-плющилок прицепных, жаток зерновых культур, самоходных штанговых опрыскивателей.

НПФ «Исследовательский центр» получил выход на рынки 29 стран

23/01/2019, 14:23
Большую часть документов, разрешающих продавать инновационную продукцию на иностранных рынках, новосибирцы получили в 2018 году.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

Новосибирские и белорусские учёные будут вместе реализовывать проект «Академгородок 2.0»

23/01/2019, 17:38

Прямые рейсы из Новосибирска в Минск планируют возобновить

23/01/2019, 17:33

В 2018 году новосибирцы получили 14,5 миллионов гигакалорий тепла

23/01/2019, 16:56

Новосибирск договаривается о поставках коммунальной техники из Беларуси

23/01/2019, 16:47

Россияне стали чаще интересоваться гаджетами для «умного дома»

23/01/2019, 16:07

В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

23/01/2019, 16:04

В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

23/01/2019, 14:34

НПФ «Исследовательский центр» получил выход на рынки 29 стран

23/01/2019, 14:23

Концессию по поликлинике в Советском районе возобновят

23/01/2019, 14:18

Семь поликлиник планируют сдать к началу 2022 года

23/01/2019, 14:14

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×