Сегодня вступил в силу стандарт по страхованию жизни, разработанный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщили в пресс-службе ВСС.

В частности, гражданин, заключающий договор страхования жизни, должен быть проинформирован о возможности расторгнуть договор без последствий в период охлаждения; о наличии выкупной суммы, которая может оказаться меньше уплаченных им взносов; о наличии инвестиционных рисков по договорам инвестиционного страхования; о том, что банк (при оформлении страховки в банке) не несет ответственности по договору страхования, это делает страховщик; о том, что страховка не является вкладом, а выплаты по ней не гарантированы Агентством по страхованию вкладов и др.

Отмечается, что вся эта информация должна быть донесена до страхователей в том же виде, в котором он заключает договор страхования.

— При заключении договора в письменной форме информирующий текст должен помещаться на одном листе формата А4 и быть набран достаточно крупным шрифтом. При этом если продажа производится через посредника (а 90% полисов инвестиционного страхования жизни страховые компании продают через банки, которые выступают агентами), то лист с разъяснениями должен быть первым в пакете страховых документов, которые получает страхователь, — уточнили в ВСС.

Стандарт является обязательным для страховых компаний, заключающих договоры страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней.

В ВСС отметили, что страхование жизни – один из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка. Так, за 9 месяцев 2018 года общий объем страховых премий по страхованию жизни вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% и составил 342,6 млрд рублей.

— Мы убеждены, что вступление в силу стандартов по страхованию жизни позволит свести практически к нулю количество жалоб граждан, которые купили такой полис в банке, услышав от банковского клерка, что это что-то вроде депозита. Соблюдение жестких требований по донесению информации до страхователей в конечном итоге сделает этот вид страхования популярнее и повысит доверие к страхованию в целом, — говорит президент ВСС Игорь Юргенс.

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