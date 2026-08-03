В Новосибирске объем сбережений клиентов-юрлиц ПСБ вырос в июле на треть

В июле 2026 года объемы привлеченных от региональных компаний средств значительно превзошли прошлогодние показатели, увеличившись на 30%. Депозиты теперь составляют почти 70% от общего объема средств юридических лиц на банковских счетах, показав рост около 25%. Предприниматели Новосибирской области предпочитают краткосрочные депозиты (до 30 дней), поскольку они обеспечивают дополнительный доход и позволяют оперативно управлять средствами для текущих нужд бизнеса.

Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ отметил, что компании и индивидуальные предприниматели Новосибирской области демонстрируют стабильно высокий интерес к размещению средств на депозитах. Это связано с выгодными процентными ставками и гибкостью наших депозитных продуктов, разработанных с учетом потребностей бизнеса любого масштаба. Помимо получения пассивного дохода, значимым фактором является удобство дистанционного управления счетами. Клиенты могут открывать депозиты онлайн, используя интернет-банк «ПСБ Бизнес» или мобильное приложение, без необходимости посещения отделения банка.