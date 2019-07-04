ПСБ и девелопер «Брусника» провели первые сделки по эскроу-счетам

ПАО «Промсвязьбанк» провел первые ипотечные сделки через новый механизм финансирования долевого строительства – эскроу-счет. Застройщиком, с которым клиенты ПСБ уже оформили договора на покупку недвижимости через эскроу, стала компания Брусника.

С 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ, регулирующий порядок инвестирования в строящиеся дома и приобретение квартир в российских новостройках. Теперь деньги дольщиков, будущих собственников жилья, будут храниться не на счетах застройщиков, а на специальных эскроу-счетах в уполномоченных банках. Денежные средства девелопер сможет получить только после исполнения всех обязательств – завершения строительных работ и сдачи объекта.

Под новые условия попадают проекты, строительная готовность которых на 1 июля не превышала 30%, а количество заключенных договоров долевого участия было менее 10% от общей площади в объекте.

— Для наших клиентов процесс покупки жилья не изменился. Для совершения сделки заемщику необходимо лишь открыть счет. Переход на данную схему расчетов автоматически делает покупку квартиры надежнее и безопаснее, — говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. — Компания Брусника стала первым застройщиком в России, который начал работать со счетами эскроу. В целом, это позитивные изменения, направленные на защиту дольщиков и минимизацию рисков вложения средств в строящиеся объекты. Переход на работу по эскроу позволит сделать рынок недвижимости более стабильным. Банковское проектное финансирование на строительство домов позволит застройщику не зависеть от темпов продаж и строить дома точно в срок. Банки будут строго следить, на что застройщик тратит деньги, — пояснила коммерческий директор компании Брусника Юлия Ладик.

ПСБ предлагает выгодные условия оформления ипотеки от 9,6 % годовых. Сумма кредита – до 30 млн рублей, а срок – до 25 лет. При этом банк учитывает доход до четырех членов семьи заемщика. Минимальные ставки по ипотеке ПСБ доступны покупателям недвижимости у компаний-партнеров банка.

Подробнее об ипотеке в ПСБ можно узнать на сайте.

Фото: пресс-служба банка